أقراص المغنيسيوم: أنواعها ودواعي استعمالها

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المغنيسيوم مهم جدًا في تكوين عظام وأسنان الإنسان. كما أنه يساعد في عمل الأعصاب والعضلات جنبًا إلى جنب مع العديد من الإنزيمات. يمكن أن يؤدي نقصه إلى الضعف وانخفاض الشهية والتشنجات وعدم انتظام ضربات القلب.

قبل تناول أي قرص، استشر طبيبك لأن الإفراط في تناوله يمكن أن يسبب احمرار الوجه وانخفاض ضغط الدم والغثيان.

من أنواع للمغنيسيوم: سترات المغنيسيوم Mg Citrate)) مفيد للهضم، والمالات (malate) مفيد للتعب والصداع. الجليسينات (Glycinate) يخفف التوتر وقد يساعد على النوم.

توريت المغنيسيوم (Mg Taurate) هو نوع مفضل جيد ويساعد في تنظيم مستويات ضغط الدم والجلوكوز. قد يخفف أكسيد المغنيسيوم (Mg Oxide) بعض الاضطرابات المعوية. لتحسين الصحة العقلية، يُوصف أحيانًا ثريونات إل (L-Threonate).

تجنب خلط العديد من الحبوب معًا وعالج دائمًا سبب الأعراض مع طبيبك. يساعد فحص الدم في الحصول على نتائج أفضل.

لمزيد من المعلومات الإتصال بالدكتور حنينا أبي نادر على الرقم 961 3 944331 أو عبر البريد الإلكتروني: hanina.abinader@gmail.com في مركز سان ميشال الطبي – أنطلياس.