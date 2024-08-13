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أغرب نصيحة لمنع الإصابة بتسوس الأسنان.. السر في المعجون

13
AUGUST
2024
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أثارت أخصائية تقويم الأسنان الجدل بعد أن نصحت متابعيها على منصة "تيك توك" بتجنب الشطف بالماء وغسول الفم بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، وفقًا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.
 
نصحت دكتورة سيبل، من نيويورك، والتي تشارك بانتظام نصائح الأسنان عبر حسابها على منصة تيك توك، مؤخرًا بعدم الشطف بالماء أو غسول الفم بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة حتى يتمكن معجون الأسنان من "البقاء على الأسنان".
 
تكتيك لمنع التسوس
تعمل دكتورة سيبل أخصائية تقويم الأسنان وهي مؤهلة لتشخيص وعلاج المشكلات التي تحدث بالأسنان والفك لدى البالغين والأطفال وعلى الرغم من اعترافها من أن المستمع للنصيحة سيشعر "بغرابتها في البداية"، إلا أنها أصرت على أهمية "التخلص من بقايا معجون الأسنان" بعد تنظيف الأسنان، فيما وصفته بأنه تكتيك سيمنع تسوس الأسنان في المستقبل.
 
ذهول المتابعين
أصيب الكثير من المتابعين بالذهول من ادعاءاتها، بينما تعهد بعض المشاهدين بمواصلة شطف معجون الأسنان بعد تنظيف الأسنان "إلى الأبد".
 
بدأت الطبيبة سيبل حديثها قائلة: "يفعل الكثير من الناس هذا ولا يدركون أنه ليس صحيحًا، لذا دعنا نتعرف على السبب".
 
واستطردت شارحة أنه "في الواقع، لا يُفترض أن يتم الشطف بالماء بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة... وهذا صحيح بالفعل، ولهذا السبب ننصح بعدم استخدام غسول الفم بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة".
 
 
وأضافت: "عندما يتم تنظيف الأسنان بمعجون الأسنان، يوجد الفلورايد فيه، والفكرة هي أنه عندما يتم تنظيف الأسنان بالفرشاة، يظل معجون الأسنان على الأسنان، وبهذه الطريقة يمكن للفلورايد أن يتكامل مع مينا الأسنان ويضمن قوة مينا الأسنان وحمايتها".
 
إن الفلورايد هو معدن طبيعي يساعد في تقوية الطبقة الواقية الخارجية الصلبة للأسنان، والتي تسمى مينا الأسنان، مما يمكن بدوره أن يحمي الأسنان من التلف والتآكل.
 
فوائد الفلورايد
لطالما نصح أطباء الأسنان بفوائد وضع الفلورايد على الأسنان، إذ قال طبيب الأسنان في نوتنغهام، دكتور شياام فالاب، إن معجون الأسنان المحتوي على الفلورايد هو أحد أفضل الطرق لتقوية مينا الأسنان وتقليل خطر التسوس، مضيفًا أنه من المهم ترك معجون الأسنان بالفلورايد على الأسنان لأطول فترة ممكنة.
 
وتتفق دكتورة سيبل مع هذا الرأي، حيث قالت إن "الشطف على الفور" من شأنه "إزالة معجون الأسنان بالكامل"، وبالتالي إهدار كل الفلورايد الذي تم وضعه على الأسنان للتو لأنه "سيختفي نوعًا ما".
 
كشفت دكتورة سيبل أن الطريقة الطبية المناسبة لتنظيف الأسنان هي "بصق" معجون الأسنان الزائد المتراكم أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة والامتناع عن "شطف أي شيء آخر"، وأقسمت أن تلك الطريقة "ستساعد في منع تسوس الأسنان، وستساعد كثيرًا. وأن المستخدم سوف يعتاد عليها بعد حوالي أسبوع.".
 
خيط تنظيف الأسنان
قبل إنهاء مقطع الفيديو، قدمت دكتورة سيبل نصيحة أخيرة قائلة: "استخدم خيط تنظيف الأسنان بالماء قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة لنفس السبب".
 
أثار الفيديو، الذي تمت مشاهدته أكثر من مليون مرة، مجموعة كبيرة من الاستجابات، بما يشمل ردود فعل من أولئك الذين يقولون إنهم يرفضون اتباع نصيحة الخبراء على الإطلاق.
 
تعليقات معارضة
بل إن أحد المتابعين المعارضين كتب قائلًا: "سأقوم بالمضمضة دائمًا بعد تنظيف أسناني بالفرشاة، لا أحد يريد أن تكون رائحة الفم الكريهة أو الطعم الغريب الذي يتركه ذلك، ولهذا السبب نستخدم غسول الفم"، وحصل تعليق المتابع على إعجاب أكثر من 2000 شخص.
 
واتفق أحدهم مع هذا الرأي، وكتب: "بالتأكيد لا... فأنا أقوم بتنظيف أسناني بالفرشاة والمعجون وأقوم بالمضمضة بعدها منذ كنت طفلًا وأسناني في حالة ممتازة".
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