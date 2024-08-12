هذه أفضل الطرق ليخسر زوجك وزنه الزائد؟

A + A -

كشفت دراسة حديثة أن 68% من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و74 عاما يعانون من السمنة، مقارنة بـ 60% من النساء، وفقًا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

وعلى الرغم من زيادة نسبة السمنة بين الرجال، فإنهم يعانون من التردد أكثر من النساء في اتباع أنظمة الحمية الغذائية أو الانضمام إلى مجموعات التخسيس.

لذلك يمكن أن تقوم الزوجة بدور إيجابي تجاه الزوج الذي يزداد وزنا قليلاً ولكنه غير راغب في معالجة الأمر، حيث تقترح خبيرة التغذية وفقدان الوزن نيكي وودز عددا من النصائح الخفية لجعل الزوج يتخلص من بعض الوزن الزائد - دون أن يدرك حتى أنه يتبع حمية غذائية، كما يلي:

1. ساندويتشات بنكهات مختلفة

إذا كان الزوج يحصل عادة على وجبة أثناء تواجده بمقر عمله في وقت الغداء، يمكن أن تقوم الزوجة بإعداد وجبات غداء معبأة كطريقة لتوفير وجبة بمواصفات أفضل وبتكلفة مادية أقل.

وتقول وودز: "عندما يتعلق الأمر بالسندويتشات، ينبغي تجنب التوابل الدهنية مثل الزبدة والمايونيز من دون أن يلاحظ الزوج ذلك"، ناصحة بأن تحرص الزوجة على إضافة نكهات مختلفة. إن أحد الأطعمة المفضلة، التي تقترحها وودز، هي التونة المعلبة مع الفلفل ورشة من الصلصة الحارة.

كما توصي وودز باختيار أنواع أكثر صحة من الخبز مثل الخبز المصنوع من دقيق الحبوب الكاملة أو خبز القمح الكامل واستبدال رقائق البطاطس بالفشار.

2. تعزيز مهارات الشواء

مع حلول الصيف، يكون وقتا مثاليًا لإشعال الفحم والقيام بالشواء في الهواء الطلق.

تقول وودز إن "الشواء هو أحد أكثر الطرق الصحية لطهي الطعام، لذا إذا كان الزوج من محبي الشواء، يجب تشجعيه على ذلك"، لكن يجب الابتعاد عن "اللحوم الدهنية مثل البرغر والنقانق والتركيز على الدجاج وشرائح اللحم الخالية من الدهون والأسماك والروبيان. كما أن كباب الخضار لذيذ على الشواء".

3. تشجيع ممارسة الرياضة

إن مساعدة الزوج على أن يكون أكثر نشاطًا، خاصة إذا كان لديه وظيفة مكتبية مستقرة، سيساعد في حرق الدهون. ينصح وودز بأن تقوم الزوجة بإعداد "قائمة بالمهام المنزلية، التي يمكن أن يساعد بها في الحديقة أو في أي موقع بالمنزل".

وتضيف وودز أنه يمكن أن تسعى الزوجة إلى "جعل المشي الطويل جزءًا من الروتين العائلي في عطلة نهاية الأسبوع. إذ يمكن أن تقترح الزوجة ركن السيارة والمشي بدلاً من ذلك. ففي أشهر الصيف، يعد المشي الطويل في المساء طريقة رائعة للاسترخاء وحرق السعرات الحرارية".

4. وجبات فطور غنية بالبروتين

توصي وودز بأن تحرص الزوجة على تناول شريك حياتها وجبة فطور مطبوخة في المنزل، قائلة: "تجنبي أي شيء يحتوي على سكريات من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في نسبة السكر في الدم، لأنه بمجرد انخفاض هذا الارتفاع في نسبة السكر بالدم، سيبدأ الشعور بالجوع في الظهور وسيبدأ تناول الوجبات الخفيفة في منتصف الصباح".

وتنصح وودز باستبعاد الخبز المحمص والمربى والحبوب وعصير الفاكهة. وبدلاً من ذلك، يمكن تقديم "وجبة فطور سريعة من الطعام المناسب والغني - كالبيض على الخبز".

وتضيف أنه "إذا كانت الزوجةِ مضغوطة من الوقت، فإن تناول مشروب غني بالبروتين يعد حلاً وسطًا جيدًا".

5. وجبات خفيفة خفية

توصي وودز بالاحتفاظ "بأرغفة الخبز المقطعة في الفريزر بدلاً من وضعها طازجة في سلة الخبز، مما يجعل تحضير شطيرة سريعة أمرا مستحيلًا، فيما يمكن أن الطبق الوحيد المتاح بسهولة هو طبق الفاكهة".

كما توضح أنه يمكن "وضع الحلوى والكعك ورقائق البطاطس في أعلى خزانة في المطبخ، ويُفضل أن تكون خزانة تتطلب كرسيًا أو سلمًا للوصول إليها.

وتختتم وودز نصائحها قائلة "يُفضل شراء أكياس الوجبات الخفيفة الصغيرة من رقائق البطاطس، وليس الأكياس الضخمة، وبالتالي إذا كان على الشخص أن يأكل شيئًا ما أثناء الجلوس أمام التلفزيون، فيمكن وضع كمية صغيرة من رقائق البطاطس في وعاء. ولا يجب أبدًا تقديم كيسًا كاملاً".