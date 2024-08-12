living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذه أفضل الطرق ليخسر زوجك وزنه الزائد؟

12
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت دراسة حديثة أن 68% من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و74 عاما يعانون من السمنة، مقارنة بـ 60% من النساء، وفقًا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.
 
وعلى الرغم من زيادة نسبة السمنة بين الرجال، فإنهم يعانون من التردد أكثر من النساء في اتباع أنظمة الحمية الغذائية أو الانضمام إلى مجموعات التخسيس.
 
لذلك يمكن أن تقوم الزوجة بدور إيجابي تجاه الزوج الذي يزداد وزنا قليلاً ولكنه غير راغب في معالجة الأمر، حيث تقترح خبيرة التغذية وفقدان الوزن نيكي وودز عددا من النصائح الخفية لجعل الزوج يتخلص من بعض الوزن الزائد - دون أن يدرك حتى أنه يتبع حمية غذائية، كما يلي:
 
1. ساندويتشات بنكهات مختلفة
إذا كان الزوج يحصل عادة على وجبة أثناء تواجده بمقر عمله في وقت الغداء، يمكن أن تقوم الزوجة بإعداد وجبات غداء معبأة كطريقة لتوفير وجبة بمواصفات أفضل وبتكلفة مادية أقل.
 
وتقول وودز: "عندما يتعلق الأمر بالسندويتشات، ينبغي تجنب التوابل الدهنية مثل الزبدة والمايونيز من دون أن يلاحظ الزوج ذلك"، ناصحة بأن تحرص الزوجة على إضافة نكهات مختلفة. إن أحد الأطعمة المفضلة، التي تقترحها وودز، هي التونة المعلبة مع الفلفل ورشة من الصلصة الحارة.
 
كما توصي وودز باختيار أنواع أكثر صحة من الخبز مثل الخبز المصنوع من دقيق الحبوب الكاملة أو خبز القمح الكامل واستبدال رقائق البطاطس بالفشار.
 
2. تعزيز مهارات الشواء
مع حلول الصيف، يكون وقتا مثاليًا لإشعال الفحم والقيام بالشواء في الهواء الطلق.
 
تقول وودز إن "الشواء هو أحد أكثر الطرق الصحية لطهي الطعام، لذا إذا كان الزوج من محبي الشواء، يجب تشجعيه على ذلك"، لكن يجب الابتعاد عن "اللحوم الدهنية مثل البرغر والنقانق والتركيز على الدجاج وشرائح اللحم الخالية من الدهون والأسماك والروبيان. كما أن كباب الخضار لذيذ على الشواء".
 
3. تشجيع ممارسة الرياضة
إن مساعدة الزوج على أن يكون أكثر نشاطًا، خاصة إذا كان لديه وظيفة مكتبية مستقرة، سيساعد في حرق الدهون. ينصح وودز بأن تقوم الزوجة بإعداد "قائمة بالمهام المنزلية، التي يمكن أن يساعد بها في الحديقة أو في أي موقع بالمنزل".
 
وتضيف وودز أنه يمكن أن تسعى الزوجة إلى "جعل المشي الطويل جزءًا من الروتين العائلي في عطلة نهاية الأسبوع. إذ يمكن أن تقترح الزوجة ركن السيارة والمشي بدلاً من ذلك. ففي أشهر الصيف، يعد المشي الطويل في المساء طريقة رائعة للاسترخاء وحرق السعرات الحرارية".
 
4. وجبات فطور غنية بالبروتين
توصي وودز بأن تحرص الزوجة على تناول شريك حياتها وجبة فطور مطبوخة في المنزل، قائلة: "تجنبي أي شيء يحتوي على سكريات من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في نسبة السكر في الدم، لأنه بمجرد انخفاض هذا الارتفاع في نسبة السكر بالدم، سيبدأ الشعور بالجوع في الظهور وسيبدأ تناول الوجبات الخفيفة في منتصف الصباح".
 
وتنصح وودز باستبعاد الخبز المحمص والمربى والحبوب وعصير الفاكهة. وبدلاً من ذلك، يمكن تقديم "وجبة فطور سريعة من الطعام المناسب والغني - كالبيض على الخبز".
 
وتضيف أنه "إذا كانت الزوجةِ مضغوطة من الوقت، فإن تناول مشروب غني بالبروتين يعد حلاً وسطًا جيدًا".
 
5. وجبات خفيفة خفية
توصي وودز بالاحتفاظ "بأرغفة الخبز المقطعة في الفريزر بدلاً من وضعها طازجة في سلة الخبز، مما يجعل تحضير شطيرة سريعة أمرا مستحيلًا، فيما يمكن أن الطبق الوحيد المتاح بسهولة هو طبق الفاكهة".
 
كما توضح أنه يمكن "وضع الحلوى والكعك ورقائق البطاطس في أعلى خزانة في المطبخ، ويُفضل أن تكون خزانة تتطلب كرسيًا أو سلمًا للوصول إليها.
 
وتختتم وودز نصائحها قائلة "يُفضل شراء أكياس الوجبات الخفيفة الصغيرة من رقائق البطاطس، وليس الأكياس الضخمة، وبالتالي إذا كان على الشخص أن يأكل شيئًا ما أثناء الجلوس أمام التلفزيون، فيمكن وضع كمية صغيرة من رقائق البطاطس في وعاء. ولا يجب أبدًا تقديم كيسًا كاملاً".
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   