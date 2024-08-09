"مقاومة للإشعاع".. دراسة تكشف عن سلالات ميكروبات تتكاثر داخل أفران الميكروويف!

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اكتشف باحثون ميكروبات مقاومة للإشعاع تعيش داخل أفران الميكروويف، لكن الأمر المثير للقلق يتمثل في أن العديد من السلالات قد تكون قاتلة للبشر.

وقال دانييل تورنت، أحد مؤلفي الدراسة: "قد تشكل بعض السلالات الموجودة في أفران الميكروويف المنزلية، مثل كليبسيلا والمكورات المعوية والبكتيريا الغازية، خطرا على صحة الإنسان".

واكتشفت دراسات سابقة ميكروبات تعيش في مجموعة من الموائل الغريبة، بما في ذلك الانسكابات النفطية البحرية، والمناطق الصناعية المهجورة، وحتى داخل محطة الفضاء الدولية. ولكن حتى الآن، لم يكن من الواضح أي الجراثيم يمكن العثور عليها داخل أفران الميكروويف.

وفي الدراسة التي أجرتها شركة Darwin Bioprospecting Excellence SL، وهي شركة ناشئة مقرها باتيرنا بإسبانيا، أخذ الفريق عينات من الميكروبات من داخل 30 فرن ميكروويف، و10 من مطابخ المنازل الفردية، و10 من المساحات المنزلية المشتركة مثل الكافيتريات، و10 من المختبرات العلمية.

وكشف تحليل العينات عن 747 جنسا مختلفا من الميكروبات داخل 25 شعبة بكتيرية. ومع ذلك، فإن هذه السلالات تختلف بشكل كبير بين المواقع.

وقال تورنت: "تحتوي أفران الميكروويف المنزلية على ميكروبيوم أكثر "بشرية"، مشابها لأسطح المطبخ، بينما تحتوي أفران الميكروويف المختبرية على بكتيريا أكثر مقاومة للإشعاع".

وداخل مطابخ المنازل المنفردة، وكانت الأجناس الرئيسية للميكروبات هي المكورة الراكدة (Acinetobacter)، وBhargavaea، وجرثوم قصير (Brevibacterium)، وBrevundimonas، وDermacoccus، وكليبسيلا (Klebsiella)، وPantoea، وPseudoxanthomonas وRhizobium.

وفي الوقت نفسه، تم العثور على Arthrobacter وEnterobacter وJanibacter وMethylobacterium وNeobacillus وNocardioides وNovosphingobium وPaenibacillus وPeribacillus وPlanococcus وRothia وSporosarcina وTerribacillus فقط في أفران الميكروويف المشتركة في المنازل.

ومن المثير للقلق أن العديد من هذه الميكروبات (كليبسيلا والمكورات المعوية والبكتيريا الغازية) يمكن أن تكون خطيرة على البشر.

ويمكن أن تسبب أنواع الكليبسيلا (Klebsiella) مجموعة من الالتهابات المرتبطة بالرعاية الصحية، بما في ذلك الالتهاب الرئوي والتهابات مجرى الدم والتهابات الجروح أو مواقع الجراحة والتهاب السحايا.

ومن ناحية أخرى، لدى المكورات المعوية (Enterococcus) القدرة على التسبب في مجموعة من الأمراض بما في ذلك التهابات المسالك البولية والتهابات مجرى الدم والتهابات الجروح.

وأخيرا، تم ربط البكتيريا الغازية (Aeromonas) بالتهابات الجهاز الهضمي وأمراض الكلى والتهاب النسيج الخلوي والتهاب السحايا.

وبناء على النتائج، يحث الباحثون الناس على التأكد من تنظيف أفران الميكروويف بانتظام.

وقال تورنت: "نوصي بتطهير أفران الميكروويف بانتظام بمحلول مبيض مخفف أو رذاذ مطهر متوفر تجاريا. وبالإضافة إلى ذلك، من المهم مسح الأسطح الداخلية بقطعة قماش مبللة بعد كل استخدام لإزالة أي بقايا على الفور لمنع نمو البكتيريا".