أعراض تسبق الإصابة باحتشاء عضلة القلب

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كشفت الدكتورة يوليا مارشينتسيفا أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية الأعراض والعلامات التي يمكن أن تسبق الإصابة باحتشاء عضلة القلب.

وتشير الدكتورة ، إلى أن الشعور بألم وثقل في منطقة الصدر وضيق في التنفس ونقص الهواء هي أعراض تسبق احتشاء عضلة القلب.

وتقول: "تحصل الإصابة باحتشاء عضلة القلب فورا وخاصة بين الشباب، ولكن مع التقدم في العمر عادة ما تسبقها أعراض الذبحة الصدرية، التي هي مرض يشير إلى وجود لويحات مترسبة في الأوعية الدموية (تصلب الشرايين).

ووفقا لها، يشعر الأشخاص الذين يعانون من الذبحة الصدرية أثناء النشاط البدني من آلام في منطقة الصدر ويصفونها بوجود ثقل على عظم القص وضيق التنفس وعدم كفاية الهواء.

وتقول: "هذه أعراض كلاسيكية للذبحة الصدرية. وبالطبع كلما تكرر حدوثها ترتفع فئتها الوظيفية ويزداد خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب لأن اللويحات تسد الوعاء الدموي تماما".

وتشير إلى أن الفئة الوظيفية الرابعة الأعلى للذبحة الصدرية تتميز بأن الشخص وهو جالس من دون حركة أو نشاط يشعر بضيق التنفس والألم.

وتقول:"لذلك عند ظهور مثل هذه الأعراض أو حتى الشعور بضيق التنفس، من الأفضل استشارة الطبيب المختص، لإجراء الفحوص اللازمة وتشخيص السبب، فإذا اتضح وجود لويحات في الأوعية الدموية، يقترح وضع دعامات تاجية لمنع انسداد الوعاء الدموي".