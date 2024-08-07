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رصد 9 إصابات بحمى "غرب النيل" جنوب إسبانيا

7
AUGUST
2024
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أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الصحة في منطقة الأندلس الإسبانية عن رصد 9 إصابات بحمى "غرب النيل" بين سكان المنطقة.
 
وجاء في بيان صادر عن الوزارة:"أكدت وزارة الصحة وحماية المستهلك الإقليمية وجود تسع إصابات جديدة بحمى غرب النيل في مناطق مختلفة من الأندلس، مثل لوس بالاسيوس ذ فيلافرانكا، ودوس إيرماناس، ولا بويبلا ديل ريو. ستة مصابين تماثلوا إلى الشفاء وتم إخراجهم من المراكز الصحية".
 
وأشار البيان إلى أن أعدادا كبيرة من البعوض الذي يحتمل أن يكون معديا تنتشر في مناطق الأندلس، لذا توصي السلطات المحلية باتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم التعرض للسعات هذه الحشرات، واستخدام الناموسيات، والابتعاد عن برك المياه التي تتكاثر فيها الحشرات.
 
وحمى غرب النيل هو مرض ينتشر في العديد من دول إفريقيا وأمريكا وأوروبا وآسيا، وينتقل عبر لسعات البعوض المصاب بالفيروس المسبب للمرض، وتشمل أعراض الإصابة الحمى والصداع وآلام العضلات والطفح الجلدي، وفي حالات نادرة يسبب التهاب الدماغ أو التهاب السحايا.
 
ولتفادي الإصابة بهذا المرض ينصح بالابتعاد عن مناطق الغابات القريبة من المسطحات المائية حيث يتكاثر البعوض، ورش المواد الطاردة للحشرات على الجلد والملابس.
روسيا اليوم
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