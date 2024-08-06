living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تعرّف على مرض الانسداد الرئوي المزمن(COPD) ، رابع سبب رئيسي للوفاة (د. حنينا أبي نادر)

6
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
إن مرض الانسداد الرئوي المزمن هو تقييد لا رجعة فيه لتدفق الهواء أثناء الزفير بسبب فقدان الارتداد المرن (elastic recoil) والمقاومة العالية ويعتبر التدخين السبب الرئيسي لذلك. قد يكون عبارة عن التهاب الشعب الهوائية المزمن (Chronic bronchitis) أو انتفاخ الرئة (emphysema).
 
التهاب الشعب الهوائية المزمن هو الأكثر شيوعًا ويُعرف بأنه سعال يدوم لأكثر من 3 أشهر خلال فترة عامين. وعادة ما يسبب نقص الأكسجين مع إنتاج مخاط مرتفع. يُطلق على المريض اسم المنتفخ الأزرق. 
أما انتفاخ الرئة فهو حالة تتلف فيها الحويصلات الهوائية (air sacs) في الرئتين وتتضخم، مما يسبب فقدان الوزن ويُطلق على المريض اسم المنتفخ الوردي.
 
يحتاج هؤلاء المرضى إلى لقاح الأنفلونزا والمكورات الرئوية (pneumococcal) سنويًا. قد يحتاجون إلى الأكسجين وموسعات الشعب الهوائية (bronchodilators) والكورتيكوستيرويدات المستنشقة أو تقييم منظار القصبات (bronchoscope) في بعض الحالات. 
يمكن أن يؤثر على القلب إذا لم يتم علاجه بشكل مناسب.
 
لمزيد من المعلومات الإتصال بالدكتور حنينا أبي نادر على الرقم 961 3 944331 أو عبر البريد الإلكتروني: hanina.abinader@gmail.com في مركز سان ميشال الطبي – أنطلياس. 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   