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إن مرض الانسداد الرئوي المزمن هو تقييد لا رجعة فيه لتدفق الهواء أثناء الزفير بسبب فقدان الارتداد المرن (elastic recoil) والمقاومة العالية ويعتبر التدخين السبب الرئيسي لذلك. قد يكون عبارة عن التهاب الشعب الهوائية المزمن (Chronic bronchitis) أو انتفاخ الرئة (emphysema).

التهاب الشعب الهوائية المزمن هو الأكثر شيوعًا ويُعرف بأنه سعال يدوم لأكثر من 3 أشهر خلال فترة عامين. وعادة ما يسبب نقص الأكسجين مع إنتاج مخاط مرتفع. يُطلق على المريض اسم المنتفخ الأزرق.

أما انتفاخ الرئة فهو حالة تتلف فيها الحويصلات الهوائية (air sacs) في الرئتين وتتضخم، مما يسبب فقدان الوزن ويُطلق على المريض اسم المنتفخ الوردي.

يحتاج هؤلاء المرضى إلى لقاح الأنفلونزا والمكورات الرئوية (pneumococcal) سنويًا. قد يحتاجون إلى الأكسجين وموسعات الشعب الهوائية (bronchodilators) والكورتيكوستيرويدات المستنشقة أو تقييم منظار القصبات (bronchoscope) في بعض الحالات.

يمكن أن يؤثر على القلب إذا لم يتم علاجه بشكل مناسب.

لمزيد من المعلومات الإتصال بالدكتور حنينا أبي نادر على الرقم 961 3 944331 أو عبر البريد الإلكتروني: hanina.abinader@gmail.com في مركز سان ميشال الطبي – أنطلياس.