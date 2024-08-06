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محاذير تناول البطيخ الأحمر

6
AUGUST
2024
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يعتبر البطيخ الأحمر من المنتجات الصيفية اللذيذة التي يعكف كثيرون على تناولها بكميات كبيرة، لكن ثمة أمراضا قد تحد أو تمنع محبي هذا الثمرة من تناولها.
 
وتشير الدكتورة ناتاليا يفيموتشكينا نائبة مدير مركز البحوث الفيدرالي للتغذية والتكنولوجيا الحيوية، إلى أنه على بعض الأشخاص توخي الحذر من تناول البطيخ الأحمر، وخاصة الذين يعانون من داء السكري وأمراض الجهاز الهضمي.
 
وتقول: "يدور الحديث عن الأشخاص الذين يعانون من نوع ما من أمراض الجهاز الهضمي المزمنة وكذلك داء السكري والقصور الكلوي. وبالطبع الأمر لا يتعلق بالبطيخ الأحمر فقط، لأنه في حالة هذه الأمراض يجب على المريض اتباع حمية غذائية خاصة يصفها الطبيب، لذلك قد يسمح الطبيب المعالج بتناول كمية محددة منه".
 
وتضيف: "يمكن للشخص تناول 700-800 غ من البطيخ الأحمر خلال اليوم، ولكن يجب أن يعلم أن هذا المنتج يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات على الرغم من احتوائه على سعرات حرارية قليلة، وكذلك على نسبة منخفضة من الألياف الغذائية أيضا لأنه يتكون أساسا من الماء".
 
وتشير إلى أن البطيخ الأحمر أقرب إلى الحلوى أو الوجبة الخفيفة، لذلك لا تنصح بالإفراط في تناوله.
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