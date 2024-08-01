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الاختلافات الأكثر شيوعًا للتمييز بين التهاب المفاصل (Rheumatism) والتكلّس (Osteoarthritis) (د. خنينا أبي نادر)

1
AUGUST
2024
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إن التهاب المفاصل هو مرض أكثر شيوعًا لدى الإناث بين 35-50 عامًا. يستيقظ المريض مع تيبّس لأكثر من ساعة دون إشراك سلاميات أصابع اليد  (DIP). 
 
إنه مزمن ومدمر ومناعي ذاتي ومتماثل مع إضعاف محتمل وذلك من خلال علامات مختبرية إيجابية للدم. يعتبر الكتف والكاحل من المواقع الالتهابية الشائعة إضافةً إلى الاكتئاب المحتمل وفقر الدم والوفاة من تصلب الشرايين اعتبارًا من أوائل سن 35. 
 
يمكن وصف أدوية DMARDS للعلاج. كما يمكن أن يساعد التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) في التشخيص.
 
أما التكلّس فهو تنكس الغضروف (Degeneration of cartilage) مع سماع خشونة  (crepitus heard) تسبب انخفاض نطاق الحركة ويمكن أن تبدأ في سن 50 ويمكن أن توجد في العمود الفقري والوركين ولكن من غير المرجح أن تشمل الرسغ أو الكوع أو الكتفين. يمكن أن يصل تيبّس الصباح إلى 30 دقيقة ويزداد الألم أثناء النهار. لا يوجد احمرار أو وذمة مع حرارة أو رقة مثل التهاب المفاصل. 
 
يمكن أن يساعد العلاج بالحرارة والبرودة مع مضادات الالتهاب في علاج الأعراض التي قد تصل إلى الحقن داخل المفصل. وتعود أسبابه الأكثر شيوعًا إلى الالتهابات، أو بعد الصدمة أو لدى مرضى السكري الذين يعانون من ضعف العضلات مما يؤدي إلى تفاقم الحالة. 
 
يمكن للأشعة السينية (x-ray) أن تظهر انخفاضًا في المسافة بين عظام المفصل. 
 
إن إجراء فحص جسدي مع التاريخ الطبي ضروري في كلا الحالتين.
 
لمزيد من المعلومات الإتصال بالدكتور حنينا أبي نادر على الرقم 961 3 944331 أو عبر البريد الإلكتروني: hanina.abinader@gmail.com في مركز سان ميشال الطبي – أنطلياس. 
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