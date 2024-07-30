"الضوء الأزرق".. 8 عادات يومية بسيطة تدمر صحة الإنسان

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يمكن أن يبدو الاستمتاع بالقهوة عند الاستيقاظ صباحًا ونسيان التنفس من خلال الأنف بدلاً من الفم غير ضار بالصحة ولا يوجد رابط بينهما لكن، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية، فإن لهما تأثيرا سلبيا كبيرا على الصحة.

حذر كريس بوتشر، معالج فيزيائي في ساوث كارولينا حصد عددًا كبيرًا من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي لنصائحه الصحية اليومية ونصائح إنقاص الوزن، قائلًا إنه بالاعتماد على الأبحاث الحديثة، تم اكتشاف 8 عادات مفاجئة تسبب زيادة الوزن وتدمر النوم وتجعل الأشخاص أقل نشاطًا، كما يلي:

1. شرب القهوة في الصباح

حذر بوتشر من تناول كوب من القهوة في وقت مبكر جدًا، لأن الكافيين مدر للبول مما يتسبب في فقدان الجسم للماء. وفي الصباح، يكون الجسم مصابًا بالجفاف بالفعل لأنه لم يتم استهلاك الماء لمدة ثماني ساعات وتم فقد السوائل أثناء النوم من خلال العرق.

نصح بوتشر بشرب حوالي أربعة أكواب من الماء أولاً قبل الحصول على أول جرعة من القهوة.

2. البريد الإلكتروني في السرير

يمكن أن يكون من المغري الإمساك بالهاتف عند فتح الشخص عينيه في السرير للتحقق من رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الإشعارات.

لكن بوتشر حذر من هذه العادة، قائلاً إنه "لا توجد طريقة أسوأ" لبدء اليوم، مقترحًا قضاء "بعض الوقت في الخارج، ويفضل التحرك، قبل التحقق من الأجهزة الإلكترونية".

يرجح الخبراء أن استخدام الهواتف في الصباح الباكر يمكن أن يؤدي إلى استجابة للتوتر، مما يتسبب في إطلاق الكورتيزول في الجسم - مما يؤثر على الحالة المزاجية أثناء النهار.

كما افادت الدراسات أن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لها تأثير "استنزاف العقول"، وتقلل من كمية القدرة المعرفية التي يتمتع بها الأشخاص عندما تكون في متناول اليد.

3. التنفس من الفم

يتنفس الكثيرون من خلال أفواههم بدلاً من أنوفهم. يمكن أن يسبب التنفس من الفم جفاف الفم لأن التدفق المستمر للهواء إلى الداخل والخارج يمكن أن يتسبب في تبخر الماء، مما يزيد من خطر نمو البكتيريا ومن ثم مشاكل مثل تسوس الأسنان أو العدوى.

كما يمكن أن يضعف النوم إذا تدحرج اللسان للخلف في الفم وسد مجرى الهواء، مما يسبب الشخير وانقطاع النفس أثناء النوم. ويوصي بوتشر بممارسة "التنفس بوعي من خلال الأنف، والنظر في استخدام الشريط أثناء النوم".

4. الضوء الأزرق قبل النوم

أثناء الاستقرار في السرير، يلعب الكثيرون على هواتفهم - يتصفحون أحدث الأخبار أو يرسلون رسالة نصية أو بريدًا إلكترونيًا أو يشاهدون التليفزيون. لكن يحذر الخبراء من هذه العادات، قائلين إن الضوء الأزرق من الهواتف أو التليفزيون يمكن أن يعطل النوم ويمكن أن يبقي العقول في وضع "نشط".

ينصح بوتشر بإيقاف تشغيل جميع الأجهزة بعد الساعة 5 مساءً، واستخدام وضع عدم الإزعاج وجدولة ذلك لكل مساء، لتقليل إطلاق هرمونات مثل الأدرينالين.

5. تناول الحبوب على الإفطار

تحب شركات الحبوب التذكير بأن الإفطار هو أهم وجبة في اليوم. لكن الحبوب غالبًا ما تكون مليئة بالكربوهيدرات والسكريات المكررة، والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع سريع في السكر عند تناولها.

قال بوتشر: "إنها سبب الشعور بالتعب المزمن والجوع في وقت لاحق من اليوم". وبدلاً من الحبوب، أوصى بوتشر بوجبة إفطار تعتمد على البروتينات والدهون - مثل تلك التي تحتوي على البيض ودقيق الشوفان والتوت والمكسرات.

6. قلة تناول البروتين

يقول الأطباء إن تناول البروتين هو وسيلة رائعة للشعور بالشبع لفترة أطول وفقدان الوزن. كما يوصي بوتشر بالتركيز على نظام غذائي عالي البروتين.

وتقول وزارة الزراعة الأميركية إنه يجب تتناول من 50 إلى 175 غرامًا من البروتين يوميًا. ويحث بوتشر على استهداف تناول نحو أربع شرائح لحم يوميًا للحصول على الفوائد الصحية، مثل "نمو العضلات وإصلاحها ووظائف المناعة".

7. الجلوس على المكتب

يمكن أن يؤدي المكوث في نفس المكان لأكثر من ثماني ساعات في اليوم إلى آثار سلبية على الصحة. ويقول بوتشر إن البقاء على المكتب لأكثر من ست ساعات يزيد من خطر حدوث مضاعفات عديدة بما يشمل زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ويدعم تأكيده دراسات وجدت أن العاملين في المكاتب أكثر عرضة للوفاة بنسبة 13% لأي سبب بالمقارنة مع أولئك الذين لم يمكثون طويلًا في المكاتب.

ونصح بوتشر بضرورة محاولة التحرك كل ساعة بالوقوف أو التمدد أو المشي للحد من الآثار الصحية السلبية للوظيفة.

8. المشروبات الغازية والعصائر

إن المشروبات المليئة بالسعرات الحرارية جذابة، ولكن من الأفضل تجنبها.

تحتوي علبة المشروبات الغازية على 39 غرامًا من السكر - وهو ما يزيد عن الكمية الموصى بها يوميًا لكل من الرجال والنساء - بينما يحتوي كوب من عصير البرتقال على 25 غرامًا. ويحذر الخبراء من أنه نظرًا لعدم وجود ألياف، يتم امتصاص هذا السكر مباشرة في مجرى الدم - مما يؤدي إلى ارتفاع السكر. وقال بوتشر: "إن تقليل السعرات الحرارية السائلة من العصائر والمشروبات الغازية والكحول هو رافعة كبيرة لفقدان الوزن والصحة العامة".