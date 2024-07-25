أطعمة شائعة قد "توقف الرغبة الشديدة في تناول السكر"

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كشفت خبيرة التخمير، كيرستن شوكي، عن فوائد مفاجئة لتناول الأطعمة المخمرة، المعروفة بدورها في تقليل الالتهاب، حيث قالت إنها يمكن أن تحد أيضا من الرغبة في تناول الحلويات.

روت شوكي قصتها الشخصية مع تغيير نظامها الغذائي وتعديل بعد العادات الغذائية لدى أفراد عائلتها، قائلة: "كان زوجي يميل لتناول الحلويات حتى بدأنا في تناول الكثير من الأطعمة المخمرة، ثم بدأت أمعاؤه تتغير".

وأوضحت كيرستن، من خلال التعمق في العلم: "أحد الأشياء الرائعة هو أن ميكروبات الأمعاء تحدد رغباتنا الشديدة. إذا شعرت بالذنب تجاه رغباتك الشديدة في تناول السكر، قم بإلقاء اللوم على أمعائك".

وأشارت إلى أن "هذا جزء من العلاقة بين الأمعاء والدماغ"، مسلطة الضوء على الحقيقة المعروفة، وهي أن الرغبة الشديدة في تناول السكر والحلويات غالبا ما تتضاءل عندما يتبع الناس نظاما غذائيا غنيا بالأطعمة المخمرة.

وكشفت كيرستن أنه من خلال عدم تغذية الميكروبات بالسكر، تتضاءل أعدادها، ما يفسح المجال أمام ميكروبات مفيدة أخرى.

وقدمت كيرستن نصائح لأولئك الذين ليس لديهم الوقت لتخمير الطعام في المنزل، واقترحت دليلا للعثور على المنتجات المخمرة عالية الجودة في المتاجر، وفقا لتقارير Gloucestershire Live.

وقالت: "إذا كنت ستذهب إلى متجر البقالة، اتجه إلى قسم الثلاجة إذا كنت تريد الأطعمة الحية المخمرة،لأنها ستكون غير مبسترة".