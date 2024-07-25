6 أطعمة تنظم حركة الأمعاء وتخفف الإمساك المزمن

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يعاني البعض من حالات من الإمساك المزمن والذي يمكن أن يكون قاتلاً للبهجة، والذي يمكن أن يكون له تأثيرات على المدى الطويل. لكن بحسب ما نشرته صحيفة "إنديا تايمز" India Times، t فإن اختيار النظام الغذائي المناسب يمكن أن يخفف من هذه المشكلة المزعجة، كما يلي:

1- الفواكه

تحتوي الفواكه مثل التفاح والكيوي والكمثرى والموز على الكثير من الألياف التي تساعد في تحسين الهضم وتليين البراز وزيادة وتيرة حركات الأمعاء.

2- الخضراوات

تقدم الخضراوات الكثير من العناصر الغذائية، التي يمكن أن تجعل حركة الأمعاء أقل إيلاما وتسهل عملية الهضم. تشمل قائمة الخضراوات المهمة لحل مشكلة الإمساك مثل السبانخ والبطاطا الحلوة التي تحتوي على الكثير من الألياف الضرورية لحركة الأمعاء. كما يتميز الخرشوف بمحتواه من ألياف تسمى الإينولين الذي يعزز صحة الأمعاء.

3-الفاصوليا والعدس

تشتهر البقوليات مثل الفول والعدس بأنها مصدر كبير للألياف، التي تساعد على تحسين الهضم والإخراج.

4- البروبيوتيك

يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، أي البكتيريا الجيدة المفيدة للجهاز الهضمي، في تعزيز صحة الأمعاء وتليين البراز. يتوافر البروبيوتيك بشكل رئيسي في الزبادي.

5- القراصيا والزبيب

إن البرقوق المجفف، الذي يُعرف باسم "القراصيا"، يمكن أن يكون إضافة رائعة للنظام الغذائي إذا كان الشخص يعاني من مشاكل في الأمعاء. كما أن نقع الزبيب في الماء طوال الليل ثم تناوله في الصباح يسهم بشكل جيد في تقليل المعاناة من الإمساك.

6- الحبوب الكاملة

تعتبر الحبوب الكاملة ومنتجات القمح الكامل مصدرًا أساسيًا للألياف غير القابلة للذوبان للحصول على أقصى قدر من الفوائد الغذائية، يجب استهلاكها نيئة أو مطبوخة قليلاً. تحتوي الحبوب الكاملة ومنتجات القمح الكامل على نخالة القمح، وهي الطبقة الخارجية الصلبة من نواة القمح، والتي تكون غنية بشكل خاص بالألياف غير القابلة للذوبان.