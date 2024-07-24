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خصائص الليمون الإيجابية والسلبية

24
JULY
2024
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كشف الدكتور أليكسي كابانوف خبير التغذية الروسي خصائص الليمون المفيدة، وفي نفس الوقت حذر من تناوله في حالات معينة.
 
ويقول الطبيب: "تناول شريحتين من الليمون يوميا تزود الجسم بالفيتامينات اللازمة، وتساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم وتساهم في تركيب هرمونات عديدة. وتناول الليمون بانتظام يساعد على تخفيض خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية ويحسن لون بشرة الوجه. كما أنه يحمي من تطور الأورام والسكري والسمنة ويحسن امتصاص الحديد في الجسم".
 
ووفقا له، يعتبر الليمون من الحمضيات الصحية جدا لأنه غني جدا بالعناصر الغذائية المفيدة.
 
ولكن، الحمضيات بصورة عامة والليمون بصورة خاصة يمكن أن تسبب الحساسية. كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي المزمنة توخي الحذر. وإذا أفرط الشخص في تناول الليمون يمكن أن يؤدي إلى القرحة والتهاب القولون والتهاب الأمعاء والمعدة. كما أن حموضة الليمون تلحق الضرر بمينا الأسنان.
 
ووفقا له، يجب تناول الحمضيات والليمون باعتدال لأن زيادة ونقص مستوى الفيتامينات ضار في الحالتين.
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