دراسة تكتشف سببا محتملاً لإصابة النساء بمرض الذئبة!

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أشارت دراسة أجراها باحثون في جامعة هارفارد ونشرتها "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن النساء اللاتي يتناولن بانتظام أطعمة فائقة المعالجة لديهن خطر أعلى للإصابة بأمراض المناعة الذاتية المنهكة.

وكشف النتائج أن النساء اللواتي تناولن نظامًا غذائيًا غنيًا بأطعمة مليئة بالمحليات الصناعية والمواد الحافظة، كن أكثر عرضة بنسبة 56% للإصابة بمرض الذئبة، الذي يؤدي إلى آلام المفاصل والطفح الجلدي والتعب.

أما مجموعة المشاركات اللواتي تناولن بانتظام المشروبات المحلاة صناعياً والأطعمة السكرية فكان لديهن أيضًا خطر أكبر بنسبة 45% للإصابة بهذه الحالة.

دليل براءة السمنة

كما توصلت الدراسة إلى أنه لا توجد صلة بين السمنة والذئبة - مما يشير إلى أن المكونات الاصطناعية في الوجبات الجاهزة والأيس كريم وبعض الأطعمة المجمدة هي المسؤولة، وهي التي تم ربطها سابقًا بعدد من الأمراض المهددة للحياة، بما يشمل السرطان ومرض الزهايمر وأمراض القلب.

المحليات والمواد الحافظة

وفي حين أن أسباب الإصابة بمرض الذئبة مازالت غير مفهومة تمامًا، فقد تم ربطه سابقًا بالعدوى الفيروسية وبعض الأدوية وأشعة الشمس وانقطاع الطمث.

لكن البحث من جامعة هارفارد، المنشور في الدورية الطبية Arthritis Care And Research، يشير إلى أنه يمكن أن يكون هناك ارتباط بين المرض وتناول الأطعمة التي تحتوي على ألوان صناعية ومحليات ومواد حافظة.

صحة سيئة بصفة عامة

ولكن حذر بروفيسور غونتر كونلي، من جامعة ريدينغ، من أن نتائج البحث قد لا تكون قاطعًة، مشيرًا إلى أن "الأطعمة فائقة المعالجة يمكن أن تكون أحد عوامل خطر [الإصابة بمرض الذئبة] ولكن من المحتمل أن تكون هناك عوامل أخرى أيضًا ربما تكون أكثر أهمية".

وأضاف بروفيسور كونلي أن "الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الدهون والسكر هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض أخرى"، موضحًا "إنهم بالفعل أقل صحة، وقد يكون هذا أحد الأسباب التي تجعل هذه المجموعة من النساء تصاب بالذئبة".