تحذير للأهالي من ممارسة شائعة تضر بأطفالهم

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يمكن أن يصاب الأطفال الصغار بخلع في المرفق نتيجة رفعهم (أو حملهم) من أذرعهم، ما قد يؤدي إلى إصابة مؤلمة ومقلقة.

وفي مرحلة الطفولة المبكرة، تكون الأربطة والعظام في طور النمو، ما يجعل مفصل المرفق أكثر عرضة للخلع الجزئي.

ويعد رفع الطفل عن طريق الإمساك بذراعيه أحد الأسباب الرئيسية لخلع المرفق، حيث أن السحب المفاجئ للذراع يمكن أن يتسبب في انزلاق الرباط من مكانه. وقد تنجم الإصابة المؤلمة عن أرجحة الطفل من ذراعيه، وسحب يديه، وحتى شده من معصميه.

وتقول الدكتورة جنيفر لانغ، أخصائية جراحة عظام الأطفال في مركز صحة الأطفال بجامعة ستانفورد: "إن خلع المرفق هو إصابة شائعة جدا لدى الأطفال، وتحدث عادة عندما يتم سحب مرفق الطفل أو التواءه، كما هو الحال عندما يقوم أحد الوالدين برفعه من الذراعين".

وتشمل أعراض خلع المرفق: الألم الفوري في المرفق، ورفض الطفل تحريك أو استخدام الذراع المصابة، وتورم أو كدمات مرئية.

ويقول إيفان جيفريز، أخصائي طب طوارئ الأطفال في مستشفى Lurie للأطفال في شيكاغو: "إن مفصل المرفق لدى الطفل هو ببساطة غير مستقر أكثر من مفصل البالغين. وقد يؤدي سحب الأطفال من أذرعهم فجأة إلى انزلاق الرباط من مكانه وخلع المفصل جزئيا".

ويحذر جيفريز قائلا: "باعتبارك أحد الوالدين، فإن غريزتك الطبيعية هي أن تلتقط طفلك بسرعة عندما يحتاج إليك، ولكن مع القليل من اليقظة الذهنية، يمكنك الحفاظ على سلامته من هذه الإصابة المؤلمة".