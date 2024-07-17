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عارض شائع لسرطان العظام لا ينبغي تجاهله أبدا

17
JULY
2024
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يشجع خبراء أبحاث السرطان في المملكة المتحدة الأشخاص على التحدث إلى طبيبهم العام إذا كانوا يشعرون بالإرهاق المستمر.
 
كشف الخبراء أن التعب المستمر هو أحد الأعراض الرئيسية لسرطان العظام.
 
ما هي أعراض سرطان العظام؟
 
- الألم الشديد.
 
- التورم.
 
- مشاكل في الحركة.
 
- الشعور بالتعب.
 
- ارتفاع في درجة الحرارة (الحمى).
 
- كسر في العظام.
 
- فقدان الوزن.
 
لذا، ينبغي تقييم أي أعراض من قبل طبيبك العام، وفقا لتقارير "إكسبريس".
 
ويمكن أن ينتشر السرطان أيضا إلى العظام من أجزاء أخرى من الجسم، فيما يُعرف بسرطان العظام الثانوي أو النقيلي. وتشمل الأعراض ما يلي:
 
- الألم المستمر.
 
- آلام الظهر، والتي تزداد سوءا على الرغم من الراحة.
 
- الجفاف وآلام البطن والإمساك بسبب ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم (فرط كالسيوم الدم).
 
- زيادة خطر الإصابة بالعدوى وضيق التنفس والشحوب والكدمات والنزيف، بسبب انخفاض مستويات خلايا الدم.
 
- ضعف في الساقين وخدر وشلل، وفقدان السيطرة على المثانة والأمعاء (سلس البول)، بسبب الضغط على الحبل الشوكي.
 
جدير بالذكر أن هذا لا يعني بالضرورة أنك مصاب بالسرطان، ولكن كلما تم اكتشاف المرض مبكرا، أصبح علاجه أسهل، وزادت احتمالية نجاح العلاج.
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