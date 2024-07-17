رئيس منظمة الصحة العالمية: جائحة جديدة "قاب قوسين أو أدنى"

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أعلن تيدروس أدهانوم غيبريسوس رئيس منظمة الصحة العالمية، أنه يمكن أن تحدث جائحة جديدة في العالم في أي لحظة.

وحذر رئيس المنظمة، من هذا الأمر خلال مشاركته في اجتماع هيئة التفاوض الحكومية الدولية المنعقد في جنيف للعمل على وضع مسودة اتفاق بشأن الوقاية من الأوبئة.

ويقول: "كما يذكرنا تفشي فيروس H5N1 الحالي (إنفلونزا الطيور)، فإن الجائحة التالية قد تكون قاب قوسين أو أدنى، ويمكن أن تحدث في أي وقت. دون أن تنتظرنا".

ووصف رئيس المنظمة الوثيقة التي تعدها الهيئة بأنها "اتفاق الأجيال"، مشيرا إلى أهمية العمل الذي تقوم به هذه الهيئة. ويقول: "إن استكمال المفاوضات هذا العام سيكون حدثا تاريخيا". ووفقا له، التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة أمر ممكن خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا.

ويذكر أن هيئة التفاوض الحكومية الدولية تجتمع يومي 16 و17 يوليو في جنيف، وكان هذا اجتماعها العاشر منذ عام 2022. وقد فشلت الهيئة في وضع اللمسات الأخيرة على مشروع معاهدة الجائحة قبل انعقاد الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية السابع والسبعين (27 مايو - 1 يونيو) هذا العام، كما كان مخططا له في الأصل، لذلك قررت الجمعية العامة تمديد عمل الهيئة لمدة عام. ومن المتوقع أن يتم تلخيص نتائج العمل على الوثيقة في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الثامن والسبعين في مايو 2025 أو في جلسة خاصة للجمعية، والتي قد تعقد قبل نهاية عام 2024.