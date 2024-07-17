living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

للتخلص من التعب والكسل.. تأكد من وجود هذه الأطعمة في مطبخك

17
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
إذا كنت تستيقظ متعبا، أو تجد صعوبة في النهوض من السرير، فهذا مؤشر على عدم تناولك لأطعمة صحية.
 
وليس سراً أن اتباع نظام غذائي صحي مفيد للصحة العامة، ولكنه يمكن أن يساعد أيضا في التغلب على التعب.
 
تعتبر الأطعمة الطازجة أفضل في زيادة مستويات الطاقة مقارنة بالأطعمة المصنعة، وعادة ما تكون مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية.
 
 
لبدء يومك بشكل صحيح، تأكد من أن الأطعمة التالية موجودة في مطبخك:
 
بذور الشيا
 
توفر بذور الشيا جرعة جيدة من الحديد والمغنيسيوم الذي يمكن أن يساعد في التغلب على التعب.
اللوز
 
اللوز مصدر رائع للطاقة ويمكن أن يساعد في تعزيز الذاكرة، فهو يحافظ على عقلك متيقظا.
 
غني أيضًا بفيتامين E وأحماض أوميجا 3 الدهنية والمغنيسيوم.
 
مصدر رائع للبروتين.
البطيخ
 
إن الجفاف وعدم شرب كمية كافية من الماء قد يؤدي إلى تقلص العضلات والصداع.
 
يتكون البطيخ من 92 بالمئة ماء، لذا فإن تناوله يعد طريقة سريعة وسهلة لترطيب الجسم.
البيض
 
مصدر رائع للبروتين، ويوفر طاقة "طويلة الأمد".
مليء بالليوسين، وهو حمض أميني يعزز إنتاج الطاقة بطرق مختلفة.
الشوفان
 
يعد الشوفان خيارا رائعا لتعزيز الطاقة، كما أنه يساعد في زيادة مستويات السيروتونين، مما قد يساعد في تقليل الإجهاد وتحسين الذاكرة والتعلم.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   