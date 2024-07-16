أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية

A + A -

يشير الدكتور إيغور سامويلينكو كبير الباحثين في قسم الأورام الجلدية بمركز بلوخين لبحوث علم الأورام إلى أن أشعة الشمس فوق البنفسجية تسبب ظهور الأورام الجلدية الخبيثة.

ويقول في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء: "لا تؤدي الأشعة فوق البنفسجية إلى تحول خلايا الجلد الطبيعية فورا إلى خلايا خبيثة، ولكنها تترك آثارا غير مرئية للعين في الحمض النووي الخاص بها، وتساهم في ظهور مثل هذه الأورام بعد 5 - 15 عاما".

والأشعة فوق البنفسجية وفقا له، لا تسخن الجلد ولكنها تسبب حروق شمسية والشيخوخة الضوئية وأنواع مختلفة من سرطان الجلد. كما أن الطقس الحار يمكن أن يشكل خطورة حتى على الأشخاص الأصحاء، لأنه يمكن أن يتعرضوا في مثل هذا الطقس لارتفاع درجة الحرارة أو ضربة الشمس.

ويقول: "يجب على الشخص أن يحمي بشرته من الأشعة فوق البنفسجية، بارتداء الملابس التي تحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF)، والكريمات التي تحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF)، وعليه خلال فترة أعلى نشاط للأشعة فوق البنفسجية قضاء الوقت في الداخل".