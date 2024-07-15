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"زبدة الكاكاو".. لتعزيز المناعة وزيادة الطاقة

15
JULY
2024
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تعتبر زبدة الكاكاو، التي هي من مكونات الشوكولاتة، أحد مضادات الأكسدة الطبيعية ويحتاجها جسم الإنسان للحفاظ على الصحة.
 
وتشير البروفيسورة لاريسا ريسيفا من جامعة التكنولوجيا الحيوية الروسية إلى أن مهمة مضادات الأكسدة هي محاربة عمليات الأكسدة لتعزيز منظومة مناعة الإنسان وهي موجودة بالكامل في هذا المنتج.
 
وتقول: "تكمن الخاصية الفريدة لزبدة الكاكاو في الفيرولات الموجودة في المنتج -ألفا، وبيتا، وغاما، ودلتا. ولا توجد مثل هذه التركيبة في أي إضافات نشطة بيولوجيا، حيث أن جميعها تحتوي فقط على مضادات الأكسدة ألفا التي يتم الحصول عليها بالطرق الكيميائية".
 
وتؤكد أن زبدة الكاكاو عبارة عن دهون نباتية طبيعية، أي أن خصائصها الفريدة خلقتها الطبيعة نفسها. وبالإضافة إلى مضادات الأكسدة، تحتوي على أحماض الأوليك والبالمتيك الدهنية، التي تشكل الدهون الثلاثية الفريدة. هذه المكونات تعطي طاقة للإنسان.
 
زبدة الكاكاو
وتقول: "يمكن العثور على هذه الدهون الثلاثية في منتجات الدهون والزيوت الأخرى، ولكن نسبتها في زبدة الكاكاو أكثر من 80 بالمئة. لذلك عند تناول مشروب الكاكاو المحتوي على 20-25 بالمئة من زيت الكاكاو تتحسن الصحة. ويمكن شراء زبدة الكاكاو بشكلها النقي من محلات البقالة ومتاجر الحلويات المتخصصة. يمكن تخزينها لفترة طويلة، ولا تذوب في درجة حرارة الغرفة، ولا تفسد".
روسيا اليوم
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