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10 فوائد صحية لتناول عصير الشمندر بانتظام.. تعرف إليها

11
JULY
2024
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يحتوي الشمندر، أو البنجر، على كميات مناسبة من النترات وهي المادة التي تتحول في الجسم إلى أحادي أكسيد النيتروجين، وهو مركب يعمل على توسيع الأوعية الدموية وارتخائها، وبالتالي يقل ضغط الدم. وبحسب ما نشره موقع Money Control، يتميز الشمندر بأنه غني بالبوتاسيوم، الذي يساعد على إحداث توازن مع الصوديوم ما يؤدي أيضًا إلى خفض ضغط الدم، إلى جانب العديد الفوائد الصحية التي يمكن الحصول عليها عند تناول عصير الشمندر بانتظام، كما يلي:
 
1. تحسين ضغط الدم
يحتوي عصير الشمندر على نسبة عالية من النترات، ما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.
 
2. تعزيز صحة القلب
تدعم مضادات الأكسدة والنترات الموجودة في عصير الشمندر وظيفة القلب ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
 
3. تحمل النشاط البدني
يمكن أن يساعد محتوى عصير الشمندر من النترات على تحسين استخدام الأكسجين في الجسم وبالتالي زيادة القدرة على التحمل أثناء ممارسة النشاط الرياضي.
 
4. تقوية المناعة
لأن الشمندر غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى، فإن تناوله بانتظام يساعد في دعم جهاز المناعة.
 
5. خصائص مضادة للالتهابات
يسهم البيتين والمركبات الأخرى الموجودة في عصير الشمندر في الحصول على تأثيرات مضادة للالتهابات، مما يمكن أن يقلل الالتهاب المزمن.
 
6. تحسين صحة البشرة
تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الشمندر على حماية خلايا الجلد من الأكسدة وتعزيز البشرة الصحية.
 
7. تعزيز الوظيفة الإدراكية
يمكن أن تساعد المركبات الموجودة بكثافة في عصير الشمندر في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز الوظيفة الإدراكية ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والوقاية من الخرف
 
8. إنقاص الوزن
يساعد عصير الشمندر، الذي يحتوي على سعرات حرارية منخفضة ونسبة عالية من الألياف، في تعزيز الشعور بالامتلاء ودعم جهود فقدان الوزن.
 
9. تدعيم عملية الهضم
يحتوي عصير الشمندر على نسبة عالية من الألياف، مما يدعم انتظام الجهاز الهضمي ويمكن أن يساعد في منع الإصابة بحالات الإمساك.
 
10. تحسين صحة الكبد
تساعد المركبات الموجودة في عصير الشمندر على دعم وظائف الكبد وتساعد في عمليات تخلص الجسم من السموم.
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