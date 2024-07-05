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3 أطعمة شائعة "تغذي" السرطان

5
JULY
2024
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حذرت الدكتورة ميندي بيلز، من تناول السكر والأطعمة الغنية بالمواد الكيميائية واللحوم المصنعة، وقالت: "اللحوم المصنعة تحتوي على مواد كيميائية خطيرة".
 
وأشارت إلى حبوب الإفطار السكرية، وغيرها من الوجبات الخفيفة، حيث أوضحت أنها مليئة بالزيوت الكيميائية و"السامة".
 
وفي حين أن السكر لم يتم تصنيفه "في حد ذاته" كسبب مباشر للسرطان، فقد سلطت بيلز الضوء على ارتباطه بالسمنة. وكشفت أن الإفراط في تناول السكر، وخاصة من المواد المصنعة، يمكن أن يؤدي إلى السمنة، وهو عامل خطر كبير للإصابة بالسرطان.
 
وأضافت: "تحول مولدات السمنة خلايانا الجذعية إلى خلايا دهنية، (الخلية الجذعية يمكنها الانتقال إلى أي مكان في الجسم ويمكنها إصلاح أي شيء)".
 
وتحذر من أنه كلما زاد عدد المواد المسببة للسمنة في جسمك، كلما زادت إعادة برمجة الخلايا الجذعية وتحويلها إلى خلايا دهنية. وحذرت من أن "هذه التدفقات الهائلة من المواد الكيميائية تساهم في السمنة، وخاصة لدى جيل الشباب".
 
وهناك علاقة راسخة بين السمنة وخطر الإصابة بالسرطان، حيث أظهرت الأبحاث أن الدهون الزائدة في الجسم يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث والرحم والمريء والكلى والبنكرياس.
روسيا اليوم
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