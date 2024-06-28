هل من الضروري تناول Vitamin C؟ (د. حنينا أبي نادر)

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يلعب فيتامين ج Vitamin C (Ascorbic Acid) دورًا مهمًا في وظائف الإنزيم والكاريتين والمنشطات. وهو مهم لإصلاح الأنسجة والأوتار القوية والجلد والغضاريف والعظام.

لا يمكن للجسم تصنيع فيتامين ج ، ومصادره موجودة في الفلفل والحمضيات والطماطم والبروكلي والبطيخ. يمكن أن يسبب الإفراط في تناوله الإسهال والصداع والحصى.

كما أن فيتامين ج يساعد في محاربة "الهيستامين" ، وهو جهاز المناعة الكيميائي الذي يفرزه وبالتالي يقلل احمرار الأنف والحكة وسيلان الأنف.

لدى الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 7 أشهر ، يمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى (scurvy) مع فقر الدم وآلام العظام والعضلات. كما أن عدم العلاج قد يؤدي إلى الموت.

إن إعطاء فيتامين ج يخفف من آلام العظام ويوقف النزيف في نفس اليوم بينما يحتاج التهاب اللثة إلى 3 أيام والكدمات إلى 12 يومًا.

تجنب تناول حبوب فيتامين ج بدون وصفة طبية لأنها تتعارض مع العديد من الأدوية الأخرى.

لمزيد من المعلومات الإتصال بالدكتور حنينا أبي نادر على الرقم 961 3 944331 أو عبر البريد الإلكتروني: hanina.abinader@gmail.com