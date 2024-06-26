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سبب مدهش وراء الشعور بالانتفاخ وألم المعدة أثناء السفر!

26
JUNE
2024
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يعني فصل الصيف سماءً مشمسة، وعصائر منعشة، وبالنسبة للعديد من الأشخاص، تمثل إجازات الصيف فرصة للاسترخاء من خلال السفر إلى مقاصد ساحلية تتميز بطبيعة خلابة.
 
وبحسب ما جاء في تقرير نشره موقع Eating Well، يمكن أن يكون السفر جوًا غير مريح للغاية إذا كان الشخص يعاني من أعراض مثل آلام المعدة والانتفاخ والإمساك أثناء الطيران، لكن لحسن الحظ، أصبح من السهل التغلب على سبب الإصابة بمشاكل في البطن أثناء الطيران، بحسب ما ذكرته خبيرة صحة الأمعاء وأخصائية التغذية ميغان روسي، الحاصلة على درجة الدكتوراه.
 
سبب المعاناة من الانتفاخ
قالت بروفيسور روسي في منشور حديث على إنستغرام: "لا أعاني من متلازمة القولون العصبي، لكنني بالتأكيد عانيت من [أعراض تشبه متلازمة القولون العصبي] في الرحلات الجوية الطويلة".
 
وشرحت روسي، في مقطع فيديو جديد، سبب شيوع شعور المسافرين جوًا بالانتفاخ مستخدمة وعاء زباديا بغطاء من رقائق الألومنيوم كجزء من عرضها التوضيحي، قائلة: "تخيل أن هذا الوعاء هو أمعاؤك على مستوى الأرض. إن الغاز الذي تنتجه الميكروبات بداخله لديه مساحة للتحرك. ولكن مع ارتفاع الطائرة، يؤدي تغير ضغط الهواء إلى تمدد الغاز ويمكن أن يؤدي إلى [حالات من بينها الشعور] بالانتفاخ وألم البطن".
 
طرق لتخفيف الضغط
وبينما يمكن أن يكون الأمر غير مريح، فإن هناك طرقا لتخفيف هذا الضغط من خلال التحضير قبل السفر، حيث قالت إنه إذا كانت أمعاء الشخص تتأثر بشكل سلبي أثناء الرحلات الجوية، فيمكنه "محاولة تقليل الحصص التي يتناولها من الأطعمة الغنية بالفودماب، مثل الفاصوليا والبصل والثوم والأفوكادو والفطر، قبل 24 إلى 48 ساعة من الرحلة الجوية"، ونصحت بأن يتم تناولها بعد الوصول من الرحلة الجوية لأنها أطعمة مهمة لتعزيز ميكروبيوم الأمعاء.
 
أطعمة غنية بالـ"فودماب"
إن الـ"فودماب" هو اختصار يشمل الأحرف الأولى من أطعمة غنية بالسكريات القليلة القابلة للتخمر والثنائية السكاريد والأحادية السكاريد والبوليولات، وبطبيعة الحال الكربوهيدرات قصيرة السلسلة يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي للأشخاص الذين يعانون من حساسية مثل متلازمة القولون العصبي. يوصى عادةً باتباع نظام غذائي منخفض الفودماب لأولئك الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي للمساعدة في تقليل الأعراض مثل الانتفاخ والإمساك.
 
كلمة السر في الكزبرة.. لمن يعانون من احتباس السوائل بالجسم والوزن الزائد
صحة
كلمة السر في الكزبرة.. لمن يعانون من احتباس السوائل بالجسم والوزن الزائد
نصائح مهمة
قالت بروفيسور روسي إذا كان الشخص يعاني من هذه الأعراض مؤقتًا أثناء السفر، فيمكنه إجراء تبديلات بسيطة مثل:
• استخدام زيت الزيتون بدلاً من زيت الأفوكادو
• تناول الباذنجان بدلاً من الفطر
• تناول البيض كمصدر بروتين نباتي بدلاً من الحمص أو الفاصوليا
• تناول الفلفل الحلو والفواكه والخضروات المختلفة
• ويمكن الحصول على مكملات المغنيسيوم أو الألياف لتجنب المعاناة من الإمساك بعد الرحلات الجوية.
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