بعد الـ50.. ابدأ في شرب هذا المشروب من أجل شيخوخة صحية

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يقول الخبراء إن الأشخاص، الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، يجب أن يتأكدوا من حصولهم على ما يكفي من الكالسيوم والفيتامينات D وB6 وB12.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "هيلث دايجست" أن كبار السن يحتاجون إلى المزيد من الكالسيوم، فيما يساعد "فيتامين د" الجسم على امتصاص الكالسيوم.

وتشير أبحاث عديدة إلى أن كبار السن هم أكثر عرضة لنقص "فيتامين د"، الذي قد يؤدي إلى مشاكل مثل انخفاض كثافة العظام وزيادة خطر السقوط، وتراجع قوة العضلات.

ولهذا الغرض، ينصح الأطباء والمتخصصون كبار السن بشرب كوب من الحليب المدعم بـ"فيتامين د" وقليل الدسم بشكل يومي، مبرزين أن هذا الأمر سيزودهم بـ17 في المئة من احتياجهم اليومي من هذا الفيتامين.

وكشف "هيلث دايجست" أن "فيتامين د" يلعب دورا في حماية كبار السن من العدوى وتحسين وظيفة الأوعية الدموية.

وتابع: "ترتبط المستويات المنخفضة من فيتامين د بحالات مثل متلازمة التمثيل الغذائي والخرف وبعض أنواع السرطان".

وأبرز: "إن شرب كوب من الحليب يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسمنة وهشاشة العظام، وفقا لبحث نشر عام 2021".