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الوقاية من ضربة الشمس (heat stroke)

19
JUNE
2024
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يتعرض لبنان لموجة حرارة أعلى من متوسط درجة الحرارة لهذا الموسم تصل إلى 40 درجة مئوية والرطوبة تتجاوز 60. 
 
عادة ما يتم اتخاذ تدابير لتجنب ضربة الشمس المحتملة التي يمكن أن تبدأ على شكل تشنج وتقلصات بسيطة لتصبح مرهقة (لا يمكن التخلص من الحرارة الزائدة والجلد مُتَنَدٍّ بِالعَرَق (دبق)؛ بالتالي قد تهدد ضربة الشمس الحياة. 
 
وعادةً ما يكون كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والمصابين بداء السكري أكثر عرضة للخطر، وستتفاقم الأعراض لدى مرضى التصلب المتعدد. 
بسبب الحرارة ، ستظهر الوذمة بسبب تمدد الماء مع ارتفاع السكر في الدم وانخفاض ضغط الدم. يمكن أن يشعر المريض بالتعب والخفقان والتعرق الشديد والدوخة والصداع.
 
في الحالات الشديدة ، يمكن أن يتحول البول إلى شاي ملون (من المحتمل أن يؤدي إلى انحلال الربيدات Rhabdomyolysis ) مما يسبب تلف الكلى والقلب.
 
يعدّ تجنب ارتفاع الحرارة أمرًا مهمًا للأطفال الذين يلعبون، وبالتالي يجب أن يستريحوا كثيرًا في الظل ويشربوا المياه أو السوائل الرياضية ويرتدوا ملابس خفيفة ذات ألوان فاتحة ويعتمروا حماية للرأس.
 
من المهم أيضًا تجنب فرط الكحوليات أو الكافيين لدى الشباب. وفي حالة تغير الوعي، يجب الذهاب إلى غرفة الطوارئ من أجل إعادة التجدد بواسطة المصل والحصول على العلاج الفوري.
 
اشرب السوائل وابتعد عن التعرض المباشر للمروحة لأنه قد يؤدي إلى الجفاف وبالتالي المزيد من الصداع واحتقان الأنف.
 
لمزيد من المعلومات الإتصال بالدكتور حنينا أبي نادر على الرقم 961 3 944331 أو عبر البريد الإلكتروني: hanina.abinader@gmail.com
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