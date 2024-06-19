عصير المانغو مع بذور الشيا.. مشروب صحي وصيفي بامتياز

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تعد المانغو من الفواكه الصيفية الأكثر شعبية. والجديد هو توصية من خبراء التغذية، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India، بإضافة بذور الشيا إلى عصير المانغو كخيار ذكي للصحة العامة، حيث يوفر العناصر الغذائية الأساسية مثل أحماض أوميغا-3 الدهنية والألياف.

يؤدي خلط بذور الشيا مع عصير المانغو إلى تكملة الحلاوة الطبيعية والنكهة النابضة بالحياة لعصير المانغو بالمذاق المعتدل لبذور الشيا، التي تضيف دفعة من الألياف وأحماض أوميغا-3 الدهنية ومضادات الأكسدة إلى المشروب، مما يعزز فوائده الصحية العامة، كما يلي:

1. فيتامينات ومعادن

يحتوي عصير المانغو على فيتامينات ومعادن أساسية، مثل فيتامين C، الذي يدعم وظيفة المناعة وإنتاج الكولاجين، ويعزز صحة الجلد وإصلاح الأنسجة. كما يمد الجسم بفيتامين A، وهو ضروري لصحة العينين، بالإضافة إلى فيتامين E، وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية الخلايا من التلف.

2. مضادات الأكسدة

يتميز كل من المانغو وبذور الشيا باحتوائهما على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في المانغو، مثل بيتا كاروتين وكيرسيتين، في تحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم، بينما توفر مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الشيا، بما يشمل الفلافونويد والمركبات الفينولية، فوائد وقائية مماثلة.

3. أحماض أوميغا-3 الدهنية

تعد بذور الشيا مصدرًا غنيًا بأحماض أوميغا-3 الدهنية، وخاصة حمض ألفا لينولينيك، التي تلعب دورًا حاسمًا في صحة القلب ووظائف المخ ومكافحة الالتهابات. إن إضافة بذور الشيا إلى عصير المانغو توفر طريقة ملائمة لتعزيز تناول أوميغا-3 ودعم صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

4. الألياف لصحة الجهاز الهضمي

تشتهر بذور الشيا بمحتواها العالي من الألياف، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي وانتظامه. تشكل الألياف القابلة للذوبان في بذور الشيا مادة تشبه الهلام في الجهاز الهضمي، مما يساعد في امتصاص العناصر الغذائية ويعزز الشعور بالشبع.

5. تعزيز الطاقة بشكل مستدام

يوفر مزيج المانغو وبذور الشيا مصدرًا متوازنًا للكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحية، مما يؤدي إلى إطلاق طاقة مستدامة طوال اليوم. على عكس المشروبات السكرية المعبأة، التي يمكن أن تسبب ارتفاعات وانخفاضات في الطاقة، يوفر عصير المانغو مع بذور الشيا مصدرًا ثابتًا للوقود لإبقاء الشعور بالنشاط والتركيز أطول فترة ممكنة.

6. الترطيب

يعد الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا ضروريًا للصحة العامة والرفاهية، ويمكن أن يساعد تناول عصير المانغو مع بذور الشيا في تلبية احتياجات الجسم من الترطيب. تحتوي المانغو على نسبة عالية من الماء، مما يجعلها فاكهة مرطبة ممتازة، بينما تمتص بذور الشيا الماء وتساعد في تنظيم توازن السوائل في الجسم.

7. إنقاص الوزن

يمكن أن يكون عصير المانغو مع بذور الشيا إضافة قيمة لنظام غذائي متوازن. يعزز محتوى الألياف والبروتين في بذور الشيا الشعور بالشبع ويقلل الشهية، ويساعد في إنقاص الوزن بشكل فعال.