living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل ابتلاع العلكة خطر حقا؟

18
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تتكون العلكة من منتج اصطناعي يسمى قاعدة العلكة، والذي يحتوي على مكونات غير غذائية، مثل المستحلبات والملينات التي لا يمكن هضمها، وفقا لعيادة كليفلاند.
 
ومع ذلك، فإن أجسامنا قادرة على هضم بعض المكونات الأخرى المضافة إلى العلكة، مثل المُحليات.
 
ويحذر بعض الخبراء من ابتلاع العلكة لصعوبة هضمها، خاصة مع غياب الإنزيمات اللازمة لهضم بعض المنتجات الموجودة في العلكة.
 
فهل هناك أي خطر في ابتلاع العلكة؟
 
وقالت الدكتورة نانسي ماكغريل، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في المركز الطبي بجامعة Duke: "إذا كانت قطعة أو قطعتين من العلكة، فمن المحتمل ألا يحدث شيء غير مرغوب فيه أو سلبي لشخص ما".
 
ولا ينبغي أن يسبب ابتلاع كميات صغيرة من العلكة مشكلة، ولكن الكميات الكبيرة قد تؤدي إلى "التقيؤ والإمساك وانتفاخ البطن والألم أو تغيرات في عادات الأمعاء"، وفقا لمركز إدارة السموم في إلينوي.
 
ومع ذلك، فإن ابتلاع العلكة يمكن أن يسبب انسدادا في الأمعاء في حالات نادرة، خاصة إذا تناول الشخص الكثير منها مرة واحدة، وفقا لجوليا زومبانو، اختصاصية التغذية المسجلة في مركز كليفلاند للتغذية البشرية في أوهايو.
 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ابتلاع الكثير من "سوربيتول"، وهو كحول السكر الموجود غالبا في العلكة الخالية من السكر، يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، وخاصة الإسهال، لأنه يسحب الماء إلى الأمعاء، كما قالت ماكغريل.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   