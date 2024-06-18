هل ابتلاع العلكة خطر حقا؟

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تتكون العلكة من منتج اصطناعي يسمى قاعدة العلكة، والذي يحتوي على مكونات غير غذائية، مثل المستحلبات والملينات التي لا يمكن هضمها، وفقا لعيادة كليفلاند.

ومع ذلك، فإن أجسامنا قادرة على هضم بعض المكونات الأخرى المضافة إلى العلكة، مثل المُحليات.

ويحذر بعض الخبراء من ابتلاع العلكة لصعوبة هضمها، خاصة مع غياب الإنزيمات اللازمة لهضم بعض المنتجات الموجودة في العلكة.

فهل هناك أي خطر في ابتلاع العلكة؟

وقالت الدكتورة نانسي ماكغريل، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في المركز الطبي بجامعة Duke: "إذا كانت قطعة أو قطعتين من العلكة، فمن المحتمل ألا يحدث شيء غير مرغوب فيه أو سلبي لشخص ما".

ولا ينبغي أن يسبب ابتلاع كميات صغيرة من العلكة مشكلة، ولكن الكميات الكبيرة قد تؤدي إلى "التقيؤ والإمساك وانتفاخ البطن والألم أو تغيرات في عادات الأمعاء"، وفقا لمركز إدارة السموم في إلينوي.

ومع ذلك، فإن ابتلاع العلكة يمكن أن يسبب انسدادا في الأمعاء في حالات نادرة، خاصة إذا تناول الشخص الكثير منها مرة واحدة، وفقا لجوليا زومبانو، اختصاصية التغذية المسجلة في مركز كليفلاند للتغذية البشرية في أوهايو.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ابتلاع الكثير من "سوربيتول"، وهو كحول السكر الموجود غالبا في العلكة الخالية من السكر، يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، وخاصة الإسهال، لأنه يسحب الماء إلى الأمعاء، كما قالت ماكغريل.