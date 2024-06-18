منها اللافندر والليمون.. 8 زيوت طبيعية لشعر طويل ولامع

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تفيد بعض الزيوت العطرية في تحسين مظهر شعر الرأس من خلال تسريع عملية نموه وتحسين صحة الملمس وفروة الرأس، وبحسب ما نشرته صحيفة "Times of India"، يوجد زيوت أساسية يساعد استخدامها بشكل روتيني في تدليك شعر الرأس، وهي كما يلي:

1. زيت الروزماري

يساعد تدليك فروة الرأس بزيت إكليل الجبل في تحسين سمك الشعر وكثافة نموه، لأنه يعمل على تحسين صحة الخلايا وبصيلات الشعر.

2. زيت اللافندر

يعمل زيت اللافندر على تسريع عملية نمو الشعر لأنه معروف بنمو الخلايا وتقليل الشعور بالتوتر والقلق، كما أنه مليء بخصائص مضادة للميكروبات والبكتيريا بما يؤدي إلى تحسين صحة فروة الرأس.

3. زيت النعناع العطري

يمكن أن يمنح تدليك الرأس بزيت النعناع العطري شعورًا بالبرد والوخز أثناء الاستخدام ولكنه يزيد الدورة الدموية ويعزز نمو الشعر خلال مرحلة النمو في الجسم.

4. زيت عشبة الليمون

إن زيت عشبة الليمون مفيد للتخلص من قشرة الرأس ونمو الشعر. ولأنه يحافظ على فروة رأس خالية من القشور فإنه يسهم بشكل حاسم في عملية نمو الشعر وكثافته.

تغذية الشعر بالزيوت النباتية

تغذية الشعر بالزيوت النباتية

5. زيت الزعتر

يعزز زيت الزعتر نمو الشعر عن طريق تحسين صحة فروة الرأس ومنع تساقط الشعر بشكل فعال. كما أنه مفيد في علاج الثعلبة البقعية.

6. زيت شجرة الشاي

إنه عنصر مشترك موجود في العديد من زيوت الشعر، إذ أنه ينظف فروة الرأس ويأتي بخصائص مضادة للبكتيريا وللميكروبات. يتغلغل زيت شجرة الشاي بعمق في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر.

7. زيت حكيم كلاري

يحتوي زيت حكيم كلاري المنتج من عشبة الميرمية على أسيتات الليناليل، التي تساعد في تحسين جودة الشعر وتعزيز نموه، ومن المعروف أيضا أن زيت حكيم كلاري يحل المشاكل المتعلقة بالإستروجين مثل الشكاوى من العصبية والمشاعر السلبية.

8. زيت خشب الأرز

يعزز زيت خشب الأرز بنشاط نمو الشعر ويقلل من تساقط الشعر عن طريق موازنة الغدد المنتجة للزيوت في فروة الرأس. كما أن له خصائص مضادة للفطريات ويساعد على التخلص من قشرة الشعر.