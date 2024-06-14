أفضل وقت في اليوم لتناول الفيتامينات

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كشف أحد خبراء الصحة عن الأوقات المثالية لتناول الفيتامينات، خاصة أن توقيت تناول المكملات الغذائية يمكن أن يزيد من فعاليتها.

وينصح المؤثر الصحي كوري رودريغيز، المعروف بـHealthWithCory عبر الإنترنت، بأن فيتامين (د) يكون أكثر فعالية في الصباح. كما يقترح أن المعادن مثل الحديد يتم امتصاصها بشكل أفضل على معدة فارغة.

فيتامين (د)

يعد حيويا لموازنة الكالسيوم والفوسفات في الجسم، وهو مفتاح لصحة العظام والأسنان والعضلات، وفقا لتقارير Gloucestershire Live.

وتنتج أجسامنا فيتامين (د) عندما تضرب أشعة الشمس بشرتنا أثناء الأنشطة الخارجية.

ويقول كوري إن فترة الصباح تعتبر الوقت المثالي لتناول فيتامين (د)، موضحا: "أحب تناول فيتامين (د) في ساعات الصباح، لأن بعض الأدلة تظهر أنه يمكن أن يفسد مستويات الميلاتونين (هرمون النوم الطبيعي) إذا تم تناوله ليلا".

الحديد

يحتاج جسم الإنسان إلى مزيج من الفيتامينات والمعادن ليعمل بشكل صحيح، مع كون الحديد معدنا مهما بشكل خاص للنمو والتطور.

ويستخدم الجسم الحديد لصنع الهيموغلوبين - البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء الذي يحمل الأكسجين من الرئتين إلى بقية الجسم - كما أنه ضروري لصنع الميوغلوبين الذي يزود العضلات بالأكسجين.

ويقول كوري: "يتم امتصاص الحديد بشكل أفضل عندما يتم تناوله على معدة فارغة، ولكن بعض الأشخاص لا يستطيعون تحمل ذلك، لذلك إذا كنت بحاجة إلى تناوله مع وجبة فلا يزال بإمكانك القيام بذلك".

فيتامينات B

هناك أنواع عديدة من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، بما في ذلك فيتامين C والعديد من فيتامينات B، ولكل منها وظيفة مختلفة للقيام بها في الجسم.

ويقول كوري: "يمكن لفيتامينات B أن تمد الجسم بالطاقة، لذا فإن تناولها في الليل قد يفسد النوم. تناولها في ساعات الصباح".

وتشير الأبحاث إلى أن فيتامين B6، على وجه الخصوص، يمكن أن يعطل النوم، لذا فإن تناوله في وقت مبكر من اليوم قد يحارب ذلك.

الفيتامينات المتعددة

يقول خبراء الصحة إنه من الأفضل تناول الفيتامينات المتعددة، التي تحتوي عادة على كل من الماء والفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، في الصباح. ومن الأفضل أيضا تناولها مع الطعام، لأن الدهون يمكن أن تساعد في عملية الامتصاص.

المغنيسيوم

من الأفضل تناول المغنيسيوم مع الطعام لدرء أي آثار سلبية محتملة. وأظهرت الدراسات أن المغنيسيوم لديه مجموعة كاملة من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم ودرء الصداع النصفي وخفض ضغط الدم وحتى الحماية من الاكتئاب.

لكن فوائد المغنيسيوم ترتبط إلى حد كبير بالاستخدام لفترة طويلة، لذا يمكنك تناوله في أي وقت من اليوم، اعتمادا على ما يناسبك. ويقترح كوري تناول "غليسينات المغنيسيوم" قبل النوم، موضحا: "بما أن المغنيسيوم يمكن أن يساعد على النوم، فمن المنطقي تناوله قبل النوم، خاصة إذا كنت تتناول غليسينات المغنيسيوم".

جدير بالذكر أنه على الرغم من أن مكملات الفيتامينات والمعادن آمنة للاستهلاك، إلا أنه ينبغي الحصول على هذه العناصر الغذائية من مصادر الغذاء، بما في ذلك:

- الكرنب.

- السبانخ.

- المكسرات.

- الفاكهة.

- اللحوم قليلة الدسم.

تحدث دائما مع طبيبك أولا قبل إجراء أي تغييرات في نمط الحياة، وللتحقق مما إذا كان هناك سبب لنقص الفيتامينات أو المعادن.