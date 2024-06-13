طبيب يحذر من أخطر أنواع السكريات

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يشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، إلى أن استهلاك السكر تضاعف ثلاث مرات خلال العشرين سنة الماضية، لذلك أصبحت السمنة والسكري والسرطانات الناتجة عن ذلك وباء.

وفقا للطبيب، الحلويات المنتجة صناعيا هي أخطر بكثير من تلك التي تصنع في المنزل. لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة وبدائل السكر وغير ذلك من المكونات الضارة.

ويشير إلى أن ضرر الحلويات يكون أقل عند تناولها في النصف الأول من النهار.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، بدائل السكر أكثر خطورة من السكر العادي. لأنها تسبب السرطان. ويجب أن نعلم أن بدائل السكر موجودة في كل شيء- المشروبات الغازية المحلاة والحلوى والكعك والعلكة وحتى في معجون الأسنان.

وتجدر الإشارة، إلى أن بدائل السكر تسبب اختلال توازن ميكروبيوم الأمعاء، الذي يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية وتطور داء السكري.

ووفقا له، عموما لا توجد حلويات غير ضارة بالصحة.