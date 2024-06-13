علاقة الأرق والاكتئاب (د. حنينا أبي نادر)

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يعتبر الأرق من الإضطرابات الشائعة جدًا وهو أكثر شيوعًا لدى الإناث من الذكور ويعرّف على أنه صعوبة بدء النوم (أكثر من 30 دقيقة قبل النوم) أو الاستيقاظ باكرًا مع عدم القدرة على النوم مرة أخرى. الحفاظ على النوم وجودته أمران أساسيان للحصول على نتائج أفضل للعقل، فإن النوم لمدة تقل عن 5 ساعات يوميًا قد يؤدي إلى حالات صحية مثل ارتفاع ضغط الدم والقلب.

يجب استبعاد الأسباب العضوية كما الأسباب النفسية مثل الاضطراب ثنائي القطب أو الاكتئاب. يمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى الأرق المتأخر على غرار الأشخاص الذين يستيقظون في الصباح الباكر والأرق المزمن يمكن أن يسبب الاكتئاب.

يمكن للعلاج معالجة الأسباب، في حال تناول الأدوية عادة ما يتم إعطاء جرعة منخفضة لفترة قصيرة. تجنب الأدوية المنومة مع الكحول وتجنب nonbenzo في حالات توقف التنفس أثناء النوم. يقوم تخطيط النوم بدراسة حركة الموجات وهي مسألة أخيرة للتقييم.

وأخيرًا، إن زيارة الطبيب لمعالجة الحالة هي مفتاح النجاح.

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