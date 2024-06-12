living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شركة موز تدفع 38 مليون دولار لتعاونها مع مسلحين في كولومبيا

12
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حكمت محكمة فيدرالية في فلوريدا على أشهر شركة موز أميركية "شيكيتا براندز" بدفع تعويضات بقيمة 38.3 مليون دولار لعائلات 16 شخصًا قتلتهم جماعة مسلحة يمينية موّلتها الشركة خلال الحرب الأهلية الطويلة في كولومبيا.
 
يمثل هذا القرار سابقةً تاريخية حيثُ لأول مرة تُدان شركة أميركية خاصة بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في دولة أخرى. كما يُعد هذا أول حكم يُصدره قضاء فيدرالي أميركي يُدين شركة موز عملاقة في قضايا مماثلة منظورة حاليًا بالولايات المتحدة.
 
العدالة تنتصر
 
اعتبرت المحكمة الشركة الأميركية مسؤولة عن تمويل جماعة "قوات الدفاع عن النفس المتحدة لكولومبيا" (AUC) سيئة السمعة، والتي تُتهم بقتل الآلاف خلال الحرب الأهلية الكولومبية.
 
صرح ماركو سيمونز، المستشار العام لمنظمة EarthRights International ووكيل قانوني لأحد المدعين، في بيان: "هذا الحكم يوجه رسالة قوية إلى الشركات في كل مكان: إن تحقيق الأرباح من خلال انتهاكات حقوق الإنسان لن يمر دون عقاب. لقد انتصرت هذه العائلات التي تعرضت للظلم من قبل الجماعات المسلحة والشركات، وأثبتت قوتها من خلال العملية القضائية."
 
في المقابل، صرحت شركة الموز "شيكيتا براندز"، التي يقع مقر عمليات الموز الخاصة بها في فلوريدا، في بيان بعد صدور الحكم: "كان الوضع في كولومبيا مأساويًا بالنسبة للعديدين. ومع ذلك، لا يغير هذا من اعتقادنا بأنه لا يوجد أساس قانوني لهذه الادعاءات".
 
ورغم إقرار الشركة بدفع مبلغ 1.7 مليون دولار للجماعة المسلحة في كولومبيا بين عامي 1997 و2004، إلا أنها تصر على أنها فعلت ذلك خوفًا على موظفيها وعملياتها.
 
تساؤلات من الرئيس الكولومبي حول القضية
 
أثار الحكم جدلًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل رئيس كولومبيا غوستافو بيترو عن سبب قدرة نظام العدالة الأميركي على إدانة الشركة بينما لم تفعل نظيرتها الكولومبية. ودعا إلى إنشاء محكمة لكشف الحقائق المتعلقة بالنزاع الذي انتهى عام 2016.
 
ونشر الرئيس بيترو على منصات التواصل الاجتماعي: "اتفاقية السلام لعام 2016 تدعو إلى إنشاء محكمة للكشف عن الحقائق القضائية، فلماذا لا نمتلك واحدة؟" وذلك في إشارة إلى عام انتهاء الصراع المدني.
 
خلفية القضية
 
جاء الحكم بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع ومناقشات استمرت يومين. وقد تم رفع القضية الأصلية من قبل "EarthRights International" منظمة حقوق الأرض الدولية في يوليو 2007 وتم ضمها إلى عدة قضايا أخرى.
 
وفي عام 2007، أقرت شركة الموز "شيكيتا براندز" بالذنب بتهمة جنائية أميركية تتعلق بالتورط في معاملات مع منظمة إرهابية أجنبية - وهو التصنيف الذي أُطلق على قوات الدفاع عن النفس المتحدة لكولومبيا في عام 2001 - ووافقت على دفع غرامة قدرها 25 مليون دولار (19.6 مليون جنيه إسترليني).
 
تجدر الإشارة إلى قوات الدفاع عن النفس المتحدة الكولومبية كانت جماعة شبه عسكرية كولومبية يمينية متطرفة وتنشط في تهريب المخدرات، وكانت تلعب دورا نشطًا في النزاع المسلح الكولومبي خلال الفترة من 1997 إلى 2006. وكانت مسؤولة عن أعمال انتقامية ضد القوات المسلحة الثورية لكولومبيا وتنظيم جيش التحرير الوطني الشيوعي بالإضافة إلى العديد من الهجمات ضد المدنيين التي بدأت في عام 1997 مع مذبحة مابريبان.
 
يذكر أن منظمة حقوق الأرض الدولية ‏ هي منظمة أميركية غير ربحية وغير حكومية متهمة بقضايا حقوق الإنسان والبيئة. تأسست في عام 1995 من قبل كاتي ريدفورد وكا هسو وا وتايلر جيانيني.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   