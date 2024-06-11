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عرض يظهر على اللسان.. يستوجب التوقف عن تناول القهوة

11
JUNE
2024
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بالنسبة للكثيرين، يعد تناول فنجان من القهوة في الصباح أمرا ضروريا لبدء اليوم، لكن أحد الأطباء حذر من أن عرضا مفاجئا يظهر على اللسان قد يشير إلى أنه لا ينبغي شرب القهوة على الإطلاق.
 
وقال الدكتور المختص في الطب الصيني أنيس خلف على حسابه في "تيك توك": "إذا كنت تريد معرفة الإجابة، فما عليك سوى إخراج لسانك. يمكنك الذهاب إلى المرآة وإجراء اختبار صغير لمعرفة الإجابة. إذا كان لسانك به الكثير من الشقوق مع طبقة صفراء سميكة، فربما لا ينبغي لك شرب القهوة".
 
وأضاف أن هذا غالبا ما يرجع إلى "اختلال التوازن في الجسم"، والذي يمكن أن يؤدي تناول مشروب يحتوي على الكافيين إلى تفاقمه.
 
ورغم أنه لم يقدم الكثير من التفاصيل حول السبب، إلا أنه أشار إلى شيء يُعرف باسم "نقص الين" في الطب الصيني.
 
أوضح الدكتور لورانس كانينغهام، وهو طبيب عام في دليل الرعاية في المملكة المتحدة، أن نقص الين هو خلل في الجسم حيث يتم استنفاد "الجوانب المغذية"، مما يؤدي إلى الأرق والتعب.
 
وأضاف: "نظرا لأن القهوة منبهة فإنها يمكن أن تعزز هذه الأعراض بالتأكيد، ومع ذلك هذا ليس دائما سببا لاصفرار اللسان، في تجربتي، تشير الطبقة الصفراء السميكة على اللسان عموما إلى خلل في الجهاز الهضمي".
 
وتابع: "يمكن أن يعزى وجود هذه الطبقة إلى مجموعة من العوامل مثل سوء نظافة الفم، أو الجفاف، أو وجود البكتيريا والخميرة. وفي حين أن القهوة نفسها لا تكون عادةً السبب المباشر، إلا أنها قد تؤدي إلى تفاقم الظروف التي تؤدي إلى مثل هذه النتيجة".
 
وأكمل: "القهوة حمضية ويمكن أن تغير توازن درجة الحموضة في الفم، مما قد يساهم في تكاثر البكتيريا والخميرة، ويؤدي إلى ظهور طبقة صفراء".
 
وبصرف النظر عن أعراض اللسان، هناك العديد من العلامات الأخرى التي تشير إلى أن شرب القهوة يؤثر سلبا على جسمك.
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