تحذير مرعب.. النوم أقل من 7 ساعات يزيد من خطر الوفاة

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توصلت دراسة حديثة، نُشرت في دورية Circulation، إلى أن النوم أقل من سبع ساعات يوميًا والاستيقاظ مبكرًا جدًا أو طوال الليل يمكن أن يزيد من خطر إصابة الشخص بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية واحتشاء عضلة القلب في المستقبل.

بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع The Health Site، إن عدم منح الجسم القدر المطلوب من الراحة كل ليلة يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية، ويجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب الخطيرة والمهددة للحياة.

آثار سلبية على الصحة العامة

الحرمان من النوم هو مشكلة صحية كبيرة يمكن أن يكون لها آثار وخيمة على صحة القلب. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، أظهرت الأبحاث أن قلة النوم مرتبطة بمجموعة من أمراض القلب والأوعية الدموية، بما يشمل ارتفاع ضغط الدم والسمنة وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يقول دكتور ديمان شودري، طبيب القلب في مستشفيات بيلفيو في كولكاتا، إن "هناك ارتباطا وثيقا بين اضطراب النوم وأمراض القلب. يمكن أن يؤدي قلة النوم (7 ساعات كحد أدنى يوميًا) إلى رفع ضغط الدم ويؤدي إلى عادات غذائية سيئة مع المزيد من الكربوهيدرات والسكريات، مما يجعل أعراض ما قبل السكري والكوليسترول أسوأ، مما يمكن أن يؤدي بدوره إلى زيادة فرص إصابة [الشخص] بنوبة قلبية وسكتة دماغية".

قلة النوم تضر بالقلب

شرح دكتور سومن باتاتشاريا، اختصاصي أمراض القلب في مستشفيات زينيث في كولكاتا، أنه "من المرجح أن تؤثر قلة النوم سلبًا على صحة القلب من خلال مجموعة من الآليات، مثل زيادة نشاط الجهاز العصبي الودي واختلال نشاط الجهاز العصبي اللاإرادي وزيادة الالتهاب الجهازي".

عادات النوم السيئة وارتفاع ضغط الدم

ترتبط عادات النوم السيئة بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، مما يعني أنه عندما لا ينام الشخص جيدًا، فإنه في الواقع يتأكد من أن جسمه يعاني من آثار ارتفاع ضغط الدم. كما يواجه الجسم أيضًا مقاومة الأنسولين. بعبارة بسيطة، يمكن تفسير تأثير الحرمان من النوم بهذه الطريقة: "عندما لا يحصل [الشخص] على قسط كافٍ من النوم، ينتج جسمه المزيد من هرمونات التوتر التي تضيق الأوعية الدموية وترفع ضغط الدم".

اختلال التوازن الهرموني

عندما لا يحصل القلب على البيئة المناسبة للعمل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التهاب مزمن وإجهاد تأكسدي واختلال التوازن الهرموني داخل الشرايين، مما قد يؤدي إلى إتلاف النظام القلبي الوعائي تمامًا، مما يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى الوفاة.

قلة النوم ومرض السكري

إلى جانب زيادة الوزن، يمكن أن تؤثر قلة النوم على كيفية معالجة الجسم للغلوكوز والأنسولين، وهي الهرمونات التي تنظم مستويات السكر في الدم. وبالتالي فإن الشخص الذي لا ينام جيدًا مرشح لخطر الإصابة بتقلبات سكر الدم، مما يجعله عرضة للإصابة بقصور القلب.

في دراسة أجريت عام 2023، لفهم العلاقة بين مرض السكري والحرمان من النوم، ذكر الخبراء أن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى مقاومة الأنسولين، مما يعني أن خلايا الجسم لا تستجيب جيدًا للأنسولين ولا يمكنها استخدام الغلوكوز بشكل فعال. يمكن أن تسبب مقاومة الأنسولين مرض السكري من النوع 2، وهو مرض يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

7 طرق للنوم الجيد وحماية القلب

إن النوم الجيد الكافي ضروري لصحة القلب. يمكن اتباع بعض الطرق السهلة للحصول على نوم جيد ومنع أمراض القلب القاتلة، كما يلي:

1. روتين نوم جيد: يمكن التخطيط لدورة نوم جيدة بالاستعانة بخبير متخصص، ما لم يكن هناك نتائج إيجابية لمحاولة الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت تقريبًا كل ليلة.

2. شاي الأعشاب قبل النوم: يمكن لبعض أنواع الشاي أن يكون لها تأثيرات ممتازة على صحة العقل والجسم، مما يجعل الشخص يشعر بالاسترخاء وبالتالي يعزز دورة نومه. يأتي شاي البابونج كأحد الخيارات الصحية التي يمكن أن تهدئ العقل وتساعد على النوم الجيد.

3. روتين ليلي مريح: يجب أن يهتم الشخص باتباع بعض تقنيات الاسترخاء قبل التوجه إلى السرير مباشرة، لتحسين دورة نومه. يمكن للأنشطة البسيطة مثل قراءة كتاب جيد، أو الاستمتاع بحمام دافئ، أو التأمل أن تعزز الاسترخاء وتعزز جودة النوم.

4. ممارسة اليوغا: إن هناك طريقة أخرى لتحسين دورة النوم وهي محاولة إضافة بعض أوضاع اليوغا المريحة الفعّالة إلى روتين النوم الليلي. يمكن أن تكون تمارين بسيطة مثل "أساناس" التنفس الخفيف.

5. ضبط بيئة النوم: تمثل بيئة النوم عاملًا كبيرًا في الحصول على نوم جيد. يجب ضبط حرارة غرفة النوم مع الحفاظ على أضواء دافئة وخافتة، وأغطية فراش ناعمة ووسائد مريحة.

6. تجنب الأجهزة الإلكترونية: إن أحد الأسباب العديدة وراء دورة النوم السيئة هو وقت الشاشة. إن تقليل وقت الشاشة قبل ساعة واحدة من وقت النوم يساعد في تعزيز النوم بشكل أفضل وصحة القلب.

7. نظام غذائي صحي: يؤثر النظام الغذائي والترطيب على كل من النوم وصحة القلب. يجب الابتعاد عن الوجبات الثقيلة والكافيين قبل فترة كافية من وقت النوم لمنع اضطراب النوم.