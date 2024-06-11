تحمي من الأمراض المزمنة.. إليك أفضل 6 فواكه قليلة السكر

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تعد جميع الفواكه مفيدة لنا ولا جدال في ذلك، لكن بعضها يحتوي على نسبة سكر أقل من غيرها ويمكن أن تحتوي أيضاً على قيمة غذائية أفضل.

وتتمتع الفواكه منخفضة السكر أيضاً بمؤشر نسبة سكر أقل في الدم، مما يعني أن تأثيرها أقل على مستويات السكر في الدم مقارنة بأنواع الفاكهة الأكثر حلاوة، أو غيرها من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

كما تحتوي على نسبة عالية من الماء وهي مصدر جيد للألياف، وهو مزيج جيد للحفاظ على وزنك.

وأدناه، نلقي نظرة على الفواكه التي تحتوي على أقل نسبة من السكر، بحسب تقرير نشره موقع "تلغراف" البريطاني.

الأفوكادو

تشكل الأفوكادو 1.3% من بدل السكر اليومي لاستهلاكنا، وتعد مصدرا غنيا للدهون الصحية الأحادية غير المشبعة التي تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد HDL.

وتساعد الدهون الصحية الموجودة في الأفوكادو على امتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة، مثل الفيتامينات A وD وE.

الليمون

يشكل الليمون 8% من بدل السكر اليومي، وهو مصدر جيد لفيتامين C الذي يمكن أن يساعد في امتصاص الحديد من مصادر غير اللحوم مثل الخضروات الخضراء والبقوليات.

توت العليق الأحمر

يشكل التوت 12% من بدل السكر اليومي، ولا يحتوي هذا التوت الأحمر اللاذع على فيتامين C فحسب ولكن أيضا يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تسمى كيرسيتين، ومضاد قوي للأكسدة، وحمض الإيلاجيك، والذي تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يمنع أو يبطئ تطور الأمراض المزمنة.

توت العليق الأسود

يعادل 13% من بدل السكر اليومي، حيث كان التوت الأسود موضوع بحث مكثف بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة.

كما يحتوي على مواد كيمياوية يمكن أن تمنع تلف الخلايا الذي يمكن أن يؤدي إلى أمراض مثل أمراض القلب والسرطان.

وتشمل الفوائد الصحية الأخرى المذكورة للتوت الأسود خفض نسبة الكوليسترول، وتأخير عملية الشيخوخة، وتخفيف الألم وتقوية الدورة الدموية.

غريب فروت

فيما تعادل ثمرة الغريب فروت حوالي 14% من بدل السكر اليومي، وتحتوي على نسبة عالية من فيتامين C اللازمة لنظام المناعة الصحي، بالإضافة إلى مستويات عالية من فيتامين أ (بيتا كاروتين) المهم لصحة العين.

على الرغم من أن الجريب فروت منخفض السعرات الحرارية، فإنه ليس له أي خصائص سحرية لإنقاص الوزن، كما تقول الأسطورة الشائعة.

الفراولة

تشكل 15% من بدل السكر اليومي، وهي ليست فقط لفصل الصيف. فقد وجد الباحثون أن تناول 2.5 غرام يومياً من الفراولة المجففة بالتجميد يحسن صحة القلب والأوعية الدموية بما في ذلك مستويات الأنسولين (ومقاومة الأنسولين) ودهون الدم لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار.

فيما وجدت إحدى الدراسات أن الأنثوسيانين الموجود في الفراولة وغيرها من الفواكه الحمراء/الأرجوانية قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية عن طريق خفض ضغط الدم.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بتناول ما لا يقل عن 400 غرام من الفواكه والخضروات يومياً (خمس حصص كل منها 80 غراماً). والجرعة اليومية الموصى بها من السكر للبالغين هي 30 غراماً.