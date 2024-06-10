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لأجل صحتك.. اعرف كم بيضة مسموح بتناولها في اليوم

10
JUNE
2024
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كونه غذاء صحياً ومفيداً يحبه ويحرص على تناوله كثير من الناس، فهناك سؤال يطرحه البعض حول عدد البيض المسموح بتناوله خلال اليوم الواحد حتى لا ينقلب لخطر يضر بالصحة العامة.
 
ولتوضيح الأمور، كشف مدير معهد التكنولوجيا الحيوية الطبي الروسي الدكتور ألكسندر ألكسييف أن هناك ازديادا عالميا باستهلاك البيض لأنه مادة مغذية ومفيدة، موضحا "أن البيض منتج صحي حقا لأنه يحتوي على بروتين سهل الهضم تقريبا، بالإضافة إلى الكالسيوم والفوسفور والليسيثين والكالسيفيرول.
 
ويعتبر صفار البيض مصدرا مهما لأوميغا 3 وحمض الفوليك وفيتامينات A وK وE وB12 والسيلينيوم والبيوتين، كما يساعد الاستهلاك المنتظم (المعقول) لبيض الدجاج على زيادة الكتلة العضلية وتقوية العظام والحفاظ على وظائف المخ وسلامة الأنسجة وخفض مستوى ضغط الدم ومكافحة الوزن الزائد".
 
وبيّن الطبيب الروسي أنه لا يوجد معيار موحد بشأن مقدار البيض الذي يمكن تناوله في اليوم أو الأسبوع أو الشهر، ولكن في روسيا مثلا توصي وزارة الصحة الشخص البالغ بتناول 260 بيضة في السنة...أي لا يزيد على بيضة واحدة في اليوم. وذلك وفق ما نشرته صحيفة "غازيتا رو".
 
فئات معينة تحذر
لكن ألكسييف حذر فئات معينة من التناول اليومي للبيض قائلاً: يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم التقليل من تناول صفار البيض إلى 2-3 مرات في الأسبوع. كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد والمرارة والكلى والمسالك البولية وكذلك كبار السن التقليل من استهلاك البيض.
 
بالإضافة إلى ذلك أشار إلى ضرورة معالجة وتنظيف البيض بعناية لأنه قد تكون قشرة البيض ملوثة ببكتيريا السالمونيلا وفيروس الإنفلونزا الذي يسبب إنفلونزا الطيور، من أجل ذلك لا ينصح بشراء بيض قشرته ملوثة أو تالفة.
 
وحث ألكسيف على ضرورة الانتباه لتاريخ انتهاء صلاحية البيض إضافة لكونه مغسولا جيدا بالماء الدافئ والصابون، لافتاً إلى أنه إذا كانت القشرة متضررة فليس من المستبعد أن تكون البيضة نفسها مصابة بالعدوى. لذا لا ينصح بتناولها".
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