عن غسل الشعر والاعتناء به... تحذير: تجنبوا القيام بهذا الأمر!

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حذرت طبيبة الأمراض الجلدية جيني ليو الأشخاص من عدم غسل شعرهم والاعتناء به باستمرار، مؤكدةً أن "العناية بفروة الرأس هي كالعناية بالبشرة".



وكشفت ليو في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تيك توك، أن "تدريب الشعر على تنظيف نفسه بنفسه هو مجرّد أسطورة".



وتابعت: "نحن نعلم أن تراكم الجلد الميت يتسبب بشكل أساسي بفرط نمو خميرة الملاسيزية التي يمكن أن تؤدي إلى القشرة، بالإضافة إلى الالتهاب"، لافتةً إلى أن الزهم الموجود على فروة الرأس "قد يسبب الإجهاد التأكسدي".



ونصحت ليو الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر بمواكبة صحة فروة الرأس باستمرار لتحقيق أقصى قدر من نمو الشعر.



وقالت ليو إن "عدد مرّات غسل الشعر يعتمد على نوع فروة الرأس ونمط حياة الشخص"، مشيرةً إلى أهمية عدم استخدام الشامبو المضاد للقشرة بشكل يومي.



كما نصحت ليو بغسل الشعر بالشامبو المضاد للقشرة من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.



وأوصت ليو باستخدام زيوت معينة لتغذية الشعر مثل زيت جوز الهند الذي يرطب الشعر بدلاً من زيت الزيتون.