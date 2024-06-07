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5 وضعيات يوغا تحسن الصحة وتقوي العضلات.. تعرف إليها

7
JUNE
2024
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هناك العديد من وضعيات اليوغا التي يمكن أن تساعد في تحسين الصحة العامة والدورة الدموية وتقوية العضلات، لاسيما في الساقين خصوصاً خلال ممارستها بشكل منتظم.
 
وبالطبع يجب الانتباه إلى حالة الجسم أثناء ممارسة تلك التمرينات وتعديل الوضعيات حسب الضرورة، وأن يتم طلب المشورة الطبية إذا كانت لدى الشخص أي مخاوف أو مشاكل طبية كامنة:
 
ووفق الخبراء هناك 5 وضعيات لليوغا ينصح بمارستها، بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India.
 
1. وضعية فبريتا كاراني
وفي هذه الوضعية يتم رفع الساقين على الحائط إذ تستخدم الجاذبية من خلال وضعية مقلوبة للمساعدة في زيادة تدفق الدم من الساقين إلى القلب.
 
يجلس الشخص جانبياً بجوار الحائط مع ملامسة الفخذين له، ثم يحرك ساقيه برفق لأعلى الحائط وهو مستلقٍ على ظهره.
 
فيما يراعي دفع الفخذين بالقرب من الحائط قدر الإمكان مع ترك الذراعين ترتاحان بجانبه وتوجيه راحتي اليد لأعلى. ويمكن البقاء في هذه الوضعية لمدة 5 إلى 10 دقائق في استرخاء مع التركيز على التنفس العميق.
 
2. وضعية آدو موكا سفاناسانا
وضعية الارتكاز على أربع الكلاسيكية، وفقاً لما قاله خبير اليوغا الهيمالايا سيدها أكشار، والتي تعمل على قلب الجسم بلطف، مما ينشط الدورة الدموية.
 
والبداية تكون على اليدين والركبتين مع وضع الرسغين تحت الكتفين والركبتين تحت الفخذين، ثم يتم ثني أصابع القدمين، ورفع الفخذين عالياً، وفرد الذراعين والساقين لتشكيل شكل حرف V مقلوب.
 
في حين يتم دفع القدمين عن طريق ثني ركبة واحدة في كل مرة لتمديد عضلات الساق وأوتار الركبة، بالتناوب بين الجانبين.
 
3. وضعية أوتكاتاسانا
تساعد وضعية أوتكاتاسانا، أو وضعية الكرسي، على إشراك عضلات الساق لضخ الدم. ومن وضعية الجبل ينحني الشخص للأمام من الوركين، مع الحفاظ على ظهره مستقيما ثم يتم ثني الركبتين قليلاً إذا لزم الأمر للحفاظ على تمدد لطيف في أوتار الركبة.
 
ومع تدلي الرأس بثقل يراعى استرخاء الرقبة والكتفين. تشجع هذه الوضعية تدفق الدم إلى الساقين وتحسن الدورة الدموية.
 
4. وضعية باداهاستاسانا
تساعد وضعية باداهاستاسانا، أي الانحناء للأمام أثناء الوقوف، على تحريك الدم من الساقين لأعلى باتجاه القلب.
 
فيما يتم الوقوف في وضعية الجبل والبدء في الشهيق ثم الزفير عند الانحناء للأمام، والإمساك بالقدمين أو الساقين مع استرخاء الرأس والرقبة مع الثبات على تلك الوضعية لمدة 30 ثانية إلى دقيقة واحدة، ثم يتم رفع الجسم ببطء.
 
5. وضعية جانو سيرساسانا
يتم الانحناء للأمام بالرأس إلى الركبة، تساعد تلك الوضعية أثناء الجلوس على مد أوتار الركبة والساقين. يتم الجلوس مع ساق واحدة ممدودة والأخرى مثنية.
 
ثم يتم البدء بالشهيق وإطالة العمود الفقري ويعقبها الزفير مصحوبًا بالانحناء إلى الأمام من الفخذين والإمساك بالقدمين أو الساقين لمدة تتراوح بين 30 ثانية إلى دقيقة، ثم يتم التبديل بين الجانبين.
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