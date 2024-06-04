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إنفلونزا المعدة.. التهاب يصيب الجهاز الهضمي.. كيف نتجنبه؟

4
JUNE
2024
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مع بداية الصيف وارتفاع درجة الحرارة، تنشط الكثير من الفيروسات التي من الممكن أن تؤثر على الصحة ومنها التهاب المعدة والأمعاء، وهي تسبب أعراضا مزعجة جدا للمصابين بها. ويعرف هذا الالتهاب بإسم إنفلونزا المعدة.
 
ويعرف هذا الالتهاب بإسم إنفلونزا المعدة لأنه يمكن أن ينقل العدوى من شخص لآخر تماما مثل نزلة البرد.
 
وتتنوع أعراض هذا الالتهاب الذي يبدأ بألم في البطن وينتهي في الحالات الشديدة بالدخول إلى المستشفى لطلب الرعاية العاجلة.
 
يوضح استشاري الجهاز الهضمي، الدكتور محمد الدهشان، في حديث مع صباح سكاي نيوز عربية أن إنفلونزا المعدة يعد آخر ترندات الفيروسات في الجهاز الهضمي، تطور وأصبح يصيب المعدة ويؤثر عليها بشكل مباشر.
 
تظهر أعراض إنفلونزا المعدة على شكل تشنجات وتقلصات للمعدة بعد ثلاثة أيام من العدوى مما يسبب آلاما حادة في البطن.
 
الغثيان أو التقي أو كلاهما من أبرز الإصابة بعدوى التهاب الأمعاء والمعدة ويحدث على فترات خلال النهار.
 
عدم غسل اليدين قبل الطعام وقلة نظافة الخضروات تزيد من خطر الإصابة بالتهاب الأمعاء والمعدة.
 
أكثر الفئات العمرية عرضة للإصابة بإنفلونزا المعدة الأطفال و كبار السن واصحاب المناعة الضعيفة.
 
إنفلونزا المعدة يمكن أن تنتقل عن طريق الهواء.. رذاذ الهواء في حالة حدوث الغثيان والتقي عند المريض. 
 
طرق الوقاية من هذا المرض مشابه جدا لطرق الوقاية من الإنفلونزا.. لابد من لبس المسك أول القفاز في حالة التعامل مع المريض.
 
 مشكلة هذا النوع من الفيروسات يمكن أن يصيب  المريض بجفاف في الجسم خلل في الأملاح في فترة قصيرة جدا وسريعة.
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