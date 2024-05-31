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لماذا ينبغي تنظيف سرّة البطن يوميا؟

31
MAY
2024
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حذر خبراء الصحة من إهمال تنظيف سُرّة البطن أثناء الاستحمام، ما قد يؤدي إلى ظهور رائحة كريهة وعواقب صحية أخرى.
 
ولجأت طبيبة الأمراض الجلدية، غيتا ياداف، إلى تطبيق "تيك توك" لحث الناس على تنظيف السرّة بشكل صحيح، وقالت في مقطع فيديو: "هل تصدر رائحة كريهة من سرّة بطنك؟ حسنا، يمكن أن يكون لديك حصوة في السرّة. يرجى تنظيفها جيدا".
 
ووفقا لموقع WebMD، "يُطلق على حصوة السرّة أحيانا اسم omphalolith أو umbolith، وهي حالة يمكن أن تتراكم فيها مواد، مثل زيت الجلد والشعر وخلايا الجلد الميتة والأوساخ وتشكل كرة صلبة. وعادة ما تكون الحصوة بلون داكن وثابتة عند اللمس، وقد تشبه رأسا أسود كبير الحجم في فتحة السرّة (كما البثور السوداء في بشرة الوجه)".
 
وقالت ياداف إنه إذا كانت هناك رائحة كريهة، فأنت بحاجة إلى "تنظيف السرّة باستخدام عود قطني، أو بالماء والصابون كل يوم أثناء الاستحمام".
 
وقال الدكتور أجايي سوتوبو، إنه إذا فشلت في تنظيف سرّة البطن بشكل صحيح، فإن ذلك "قد يؤدي إلى الطفح الجلدي والالتهابات" أيضا.
 
وأوصى قائلا: "يجب إجراء تنظيف محدد، مع التركيز على سرّة البطن مرة واحدة في الأسبوع" بالإضافة إلى التنظيف يوميا أثناء الاستحمام".
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