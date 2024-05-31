living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما تأثير الحر على الصحة؟

31
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يشير الدكتور أندريه ريابكوف أخصائي أمراض الباطنية، إلى أن الحر يؤثر سلبا في حالة الإنسان بما في ذلك رفع درجة حرارة الجسم، ما يؤدي إلى اضطرابات في وظائفه.
 
يشير الطبيب في مقابلة مع RT إلى أن جسم الإنسان يبدأ في درجات الحرارة المرتفعة، باستهلاك المزيد من السوائل للتعويض عن فقدان الرطوبة من خلال التعرق، ولكن هذا قد لا يكون كافيا دائما. وقد يؤدي إلى جفاف الجسم ومشكلات في إمدادات الدم إلى القلب وأعضاء الجسم الأخرى. وقد يسبب الإصابة بضربة شمس.
 
ويقول: "ترتفع درجة حرارة الجسم في مثل هذه الحالات إلى مستوى حرج، ما قد يؤدي إلى خلل في عمل القلب، لذلك تتطلب ضربة الشمس عناية طبية فورية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تزيد الحرارة من مستوى التوتر وتضعف التركيز والنوم والأداء".
 
ويؤكد الطبيب على ضرورة الإكثار من شرب السوائل. ويوصى بتجنب التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، خاصة دون تغطية الرأس، واستخدام واقي الشمس، ومن المهم ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة ذات ألوان فاتحة مصنوعة من أقمشة طبيعية.
 
ويقول: "يجب على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية اتباع توصيات الطبيب بدقة وتناول الأدوية الموصوفة لهم في الوقت المناسب، وعلى من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني مراقبة ضغط الدم بانتظام. أما بالنسبة للأشخاص المصابين بالسكري، فيجب مراقبة مستوى السكر في الدم".
 
ووفقا له، على كل من يتناول مضادات الحيوية أو أدوية العلاج الكيميائي تجنب التعرض للشمس، لأنها تزيد من حساسية الجلد وقد تؤدي إلى حروق شمسية.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   