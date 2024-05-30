هل يوجد فحوصات مخبرية لمرض السرطان؟

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قد تساعد اختبارات الدم الخاصة بمرض السرطان مقدم الرعاية الصحية الخاص بك على تشخيص السرطان.

يمكن رؤية الخلايا غير الطبيعية عن طريق الفحص المجهري. ويمكن للاختبارات الموصى بها أيضًا فحص بروتينات الدم والمواد الكيميائية التي تصنعها الخلايا السرطانية والبحث عن المواد الوراثية (genetic) وبعض العلامات (markers) أو استخدام التصوير (imaging) أو التنظير (endoscopy). كما قد يتم طلب إجراء خزعة (biopsy).

تعد اختبارات البراز والبول مهمة أيضًا وقد يؤدي الفحص البدني للمريض مع التاريخ المرضي إلى إجراء بحث عيادي أكبر. ويبقى الكشف المبكر هو المفتاح لتحقيق نتائج أفضل.

في أغلب الأحيان، يوصى بالفحص (screening) حتى لو لم تظهر أي أعراض لسرطان القولون والثدي والبروستاتا وعنق الرحم والجلد والرئة. إن التقدم في السن ونمط الحياة السيئ يزيدان من خطر الإصابة لأن أكثر من نصف أسباب السرطان هي عوامل خطر قابلة للتعديل.

لمزيد من المعلومات الإتصال بالدكتور حنينا أبي نادر على الرقم 944331 3 961 أو عبر البريد الإلكتروني: hanina.abinader@gmail.com في مركز سان ميشال الطبي – أنطلياس.