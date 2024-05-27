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منها برسيم المروج.. 5 أعشاب لتنقية الدم وطرد السموم من الجسم

27
MAY
2024
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هناك قائمة من الأعشاب الشهيرة التي يمكن أن تساعد على تحسين أداء الجسم لوظائفه الحيوية، كما أن هناك بعض الأعشاب التي ربما يسمع عنها البعض لأول مرة، التي يمكن أن تسهم بشكل فعال في تقنية الدم وطرد السموم من الجسم بما يعود بالفائدة والنفع على الصحة العامة والحيوية والنشاط، بحسب ما نشره موقع WIO News، إن الخيارات الخمسة التالية تؤدي إلى نتائج مميزة:
 
1. الكركم
يعتقد أن الكركم هو جوهرة تاج الطب البديل. يعمل الكركم كمخفف طبيعي للدم إذ يقلل الالتهاب ويساعد على سلاسة الدم.
 
2. الهندباء
تُعرف الهندباء باسم اليعضيد أو الطرشخقون. تساعد الهندباء في دعم وظائف الكبد، والتي بدورها تساعد في عملية إزالة السموم. تعمل الهندباء كمدر للبول، مما يساعد الكلى على تصفية الشوائب من الجسم.
 
3. برسيم المروج
يتميز نفل المروج، أو ما يُعرف أيضًا بالنفل الأحمر أو برسيم المروج، بتأثيراته الإيجابية على ترقق الدم وإزالة السموم، ويحتوي النفل الأحمر على الأيسوفلافون، الذي يمكن أن يدعم مسارات إزالة السموم الطبيعية في الجسم.
 
4. النيم
يتمتع النيم بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات، مما يجعله عشبًا قويًا لتنقية الدم، يساعد على إزالة السموم ويدعم الجهاز المناعي.
 
5. شوك الحليب
تُطلق عدة أسماء على شوك الحليب مثل السلبين المريمي أو الخرفيش ويشتهر بقدرته على دعم صحة الكبد، وهو أمر بالغ الأهمية لتنقية الدم من السموم.
 
ويساعد المركب النشط، سيليمارين الموجود بها، على حماية خلايا الكبد ويعزز تجديدها.
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