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هل تعالج الإجازة آلام الجسم؟ طبيبة تجيب

24
MAY
2024
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هل تساءلت يوماً عن أسباب الأوجاع التي تعاني منها في منطقتي الرقبة والظهر فيما قد تخف أو حتى تختفي عندما تكون في إجازة؟
 
في هذا السياق، كشفت استشارية العلاج الطبيعي، الدكتورة فيروز الشريف، أن أوجاع الجسم ليست بالضرورة بسبب مرض عضوي، فضغوط العمل وتأثيراتها على الصحة النفسية قد تؤدي إلى الشعور بآلام مختلفة.
 
"ترجمة الضغوط لألم محسوس"
وأكدت في تصريحات لـ"العربية.نت" أن المخ هو المسؤول عن حركة العضلات والمفاصل، وعن التفكير والألم النفسي أيضاً، موضحة أن "الجسم يترجم الضغوط المتكررة إلى ألم محسوس حتى نشعر به ونلتفت إلى وجود مشكلة تحتاج لحل".
 
كما أضافت أن الضغوط وتوتر العمل يعملان على شد العضلات وعدم انبساطها، ما يسبب الشعور بالوجع.
 
اليوغا أو التأمل
فيما حذرت الشريف من استمرار هذا الوضع لفترة طويلة، مشددة على أنه قد يؤدي إلى آلام لدى الحركة مثل المشي أو التمرينات البسيطة، ما يسفر بدوره عن ضعف العضلات، وتستمر دائرة الأوجاع دون نهاية.
 
ونصحت بقضاء بعض الوقت بعيداً عن العمل وتحسين الحالة المزاجية مع ممارسة جلسات اليوغا أو التأمل التي تساعد الجسم على الاسترخاء والتخلص من التوتر.
 
كذلك أوعزت إلى القيام بتمارين خفيفة لتشغيل عضلات الجسم دون جهد كبير، مثل المشي لـ10 دقائق يومياً، لافتة إلى أنه في حال استمرار الألم، يتوجب على الشخص استشارة أخصائي علاج طبيعي لمعرفة مصدر الوجع والعمل على علاجه بشكل صحيح.
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