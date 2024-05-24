احذر خطر السكتة الدماغية والخرف.. السبب بطاطس وبسكويت

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أظهرت دراسة حديثة أن تناول رقائق البطاطس والبسكويت يؤدي إلى شيخوخة الدماغ ويزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو الخرف.

ووجد باحثون من مستشفى ماساتشوستس العام أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الأطعمة المصنعة كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة، وبلغت النسب 9 بالمئة للإصابة بالسكتة الدماغية و 16 بالمئة للمعاناة من الضعف الإدراكي، وتدهور الدماغ الذي يمكن أن يؤدي إلى الخرف.

ويضيف ذلك دليلا على أن الوجبات الخفيفة السكرية والوجبات الجاهزة مرتبطة بتدهور الحالة الصحية، ولها روابط أيضا بمرض السكري من النوع الثاني والسرطان وأمراض القلب.

وقال مؤلف الدراسة دبليو تايلور كيمبرلي إن "اتباع نظام غذائي صحي مهم في الحفاظ على صحة الدماغ بين كبار السن، لقد وجدنا أن زيادة استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والضعف الإدراكي".

وأضاف كيمبرلي، الذي نشر البحث في مجلة علم الأعصاب: "تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن درجة معالجة الطعام تلعب دورا هاما في صحة الدماغ بشكل عام، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج ولفهم أفضل لما يساهم أكثر في هذه التأثيرات".

والأطعمة فائقة المعالجة تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون والملح، وقليلة البروتين والألياف.