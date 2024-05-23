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الكبد الدهني (شحمة على الكبد): عواقبها وعلاجها (د. حنينا أبي نادر)

23
MAY
2024
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يسمى أيضًا التنكس الدهني (Steatosis) وهو تراكم الدهون في الكبد وهو أكثر شيوعًا عند الرجال بمقدار الضعف. عادة يكون خطيرًا عندما تتجاوز نسبة الدهون 10% إنه مرض شائع ويمكن معالجته من قبل الطبيب المعالج من خلال نمط الحياة والنظام الغذائي. ويمكن إضافة بعض الفيتامينات في القسم التعليمي للعلاج.
 
يمكن أن تكون الأعراض ضعفًا وغثيانًا وآلامًا في البطن. يساعد الفحص البدني مع العمل المعملي والتصوير في التقييم من أجل مزيد من العمل والمضي قدمًا. ارتفاع مستويات الدهون، والسكري، والسمنة، وارتفاع تناول الكحول، والوراثة، وبعض الأدوية وفقدان الوزن السريع يمكن أن تكون جميعها أسبابًا للكبد الدهني.
 
تعد إدارة مستويات السكر وتنظيم ضغط الدم والتلقيح ضد التهاب الكبد (hepatitis) والتوقف عن التدخين وتنظيم الوزن أمرًا أساسيًا لتجنب المضاعفات. من المحتمل جدًا الإصابة بتليف الكبد (cirrhosis) وزيادة سرطان الكبد واليرقان (jaundice) والاستسقاء ( ascites). 
 
تعد المتابعة السريرية في العيادة أمرًا أساسيًا لنجاح العلاج. في بعض الحالات، يتم وصف لقاح Hep C ولا تكون العملية الجراحية علاجًا.
 
لمزيد من المعلومات الإتصال بالدكتور حنينا أبي نادر على الرقم 961 3 944331 أو عبر البريد الإلكتروني: hanina.abinader@gmail.com في مركز سان ميشال الطبي – أنطلياس. 
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